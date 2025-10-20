به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی متافو تبریز گفت: نکته مهم دیگر، چالش‌های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز است که تأثیر قابل توجهی بر زنجیره تأمین و هزینه‌های تولید دارد؛ به‌عنوان نمونه، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم روی خالص گالوانیزه در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰ هزار تومان بود اما اکنون با افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا به حدود ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.

انتهای پیام/