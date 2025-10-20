خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محاسبه قیمت پایه ورق گالوانیزه براساس فرمول قبلی توسط سازمان بورس کالا گالوانیزه‌کاران را متضرر می‌کند

محاسبه قیمت پایه ورق گالوانیزه براساس فرمول قبلی توسط سازمان بورس کالا گالوانیزه‌کاران را متضرر می‌کند
کد خبر : 1702624
لینک کوتاه کپی شد.

استان آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های صنعت کشور محسوب می‌شود و از این رو برگزاری نمایشگاه بین‌المللی متافو در شهر تبریز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این در حالی است که بخشی از مشتریان شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری نیز در این استان مستقر هستند و فعالیت دارد و هدف ما از حضور در نمایشگاه بین‌المللی متافوی تبریز افزایش تعامل اقتصادی با این منطقه است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی متافو تبریز گفت: نکته مهم دیگر، چالش‌های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز است که تأثیر قابل توجهی بر زنجیره تأمین و هزینه‌های تولید دارد؛ به‌عنوان نمونه، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم روی خالص گالوانیزه در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰ هزار تومان بود اما اکنون با افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا به حدود ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ