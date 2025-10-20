محاسبه قیمت پایه ورق گالوانیزه براساس فرمول قبلی توسط سازمان بورس کالا گالوانیزهکاران را متضرر میکند
استان آذربایجان شرقی یکی از قطبهای صنعت کشور محسوب میشود و از این رو برگزاری نمایشگاه بینالمللی متافو در شهر تبریز از اهمیت ویژهای برخوردار است و این در حالی است که بخشی از مشتریان شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری نیز در این استان مستقر هستند و فعالیت دارد و هدف ما از حضور در نمایشگاه بینالمللی متافوی تبریز افزایش تعامل اقتصادی با این منطقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در حاشیه نمایشگاه بینالمللی متافو تبریز گفت: نکته مهم دیگر، چالشهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز است که تأثیر قابل توجهی بر زنجیره تأمین و هزینههای تولید دارد؛ بهعنوان نمونه، قیمت تمامشده هر کیلوگرم روی خالص گالوانیزه در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰ هزار تومان بود اما اکنون با افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا به حدود ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.