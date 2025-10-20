به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، کیوان جعفری طهرانی، تحلیل‌گر ارشد بازارهای بین‌المللی آهن و فولاد در گفتگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: یکی از موضوعات کلیدی در صنعت فولاد جهان، رعایت قوانین زیست‌محیطی است؛ چین از سال ۲۰۱۵ با برنامه‌ریزی دقیق وارد مسیر اصلاحات زیست‌محیطی در صنایع فولاد خود شد و واردات انواع باطله های صنعت فولاد را متوقف کرد.

همچنین هندوستان نیز پیش از شیوع کرونا، یعنی در سال ۲۰۱۹ به این عرصه ورود پیدا کرد. با وقوع همه‌گیری کرونا و افزایش مصرف زغال‌سنگ در صنایع فولاد جهان ازجمله چین و به‌ویژه هندوستان، موجب شد روند اجرای قوانین سختگیرانه زیست‌محیطی برای مدتی به تعویق بیفتد.