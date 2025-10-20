خبرگزاری کار ایران
تحلیل‌گر ارشد بازارهای بین‌المللی آهن و فولاد:

تولید کنسانتره آهن از ضایعات نورد، مسیری جهانی و آینده‌محور است

کد خبر : 1702573
تحلیلگر ارشد بازارهای ‌المللی آهن و فولاد با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات زیست‌محیطی در صنعت فولاد جهان گفت: از سال ۲۰۲۲ همه کشورهای فولادساز با جدیت در مسیر اجرای قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی حرکت کرده‌اند و استفاده از باطله‌های نورد گرم و سرد برای تولید کنسانتره آهن، به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر و ارزشمند در این صنعت شناخته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، کیوان جعفری طهرانی، تحلیل‌گر ارشد بازارهای بین‌المللی آهن و فولاد در گفتگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: یکی از موضوعات کلیدی در صنعت فولاد جهان، رعایت قوانین زیست‌محیطی است؛ چین از سال ۲۰۱۵ با برنامه‌ریزی دقیق وارد مسیر اصلاحات زیست‌محیطی در صنایع فولاد خود شد و واردات انواع باطله های صنعت فولاد را متوقف کرد.

همچنین هندوستان نیز پیش از شیوع کرونا، یعنی در سال ۲۰۱۹ به این عرصه ورود پیدا کرد. با وقوع همه‌گیری کرونا و افزایش مصرف زغال‌سنگ در صنایع فولاد جهان ازجمله چین و به‌ویژه هندوستان، موجب شد روند اجرای قوانین سختگیرانه زیست‌محیطی برای مدتی به تعویق بیفتد.

وی افزود: از سال ۲۰۲۲ به بعد، تقریباً تمامی کشورهای فولادساز جهان با شدت و جدیت بیشتری اجرای این مقررات را دنبال می‌کنند.

به گفته‌ این تحلیل‌گر ارشد بازارهای بین‌المللی آهن و فولاد، یکی از محورهای عمده در صنعت فولاد جهان استفاده از باطله‌های نورد گرم و نورد سرد است.

جعفری‌طهرانی تأکید کرد: به‌کارگیری این دو نوع باطله به‌عنوان مواد اولیه برای تولید کنسانتره‌های آهن با خلوص بالا، از جمله روش‌های مؤثر و ارزشمند است.

وی بیان کرد: البته باید توجه داشت که استفاده‌ی هم‌زمان از لجن کلاریفایرِ نورد گرم و پودر اکسیدی نورد سرد (Mill Scale) برای تولید کنسانتره با خلوص بالا عملاً امکان‌پذیر نیست و این مواد باطله باید به‌صورت جداگانه در فرآیند فرآوری جهت تولید کنسانتره‌ با خلوص ۶۹ درصد استفاده شود که درحال‌حاضر در کل دنیا مرسوم است و جای دارد به فولاد مبارکه نیز بابت این اقدام مؤثر تبریک گفته شود.

 تحلیل‌گر ارشد بازارهای بین‌المللی آهن و فولاد در ادامه با اشاره به سیاست‌های چین در محدودسازی واردات مواد باطله فولادی گفت: چین که از سال ۲۰۱۵ واردات لجن آهن اسفنجی، میل‌اسکیل یا اکسید آهن را از کشورهای خارجی محدود کرده، تنها به برخی کشورها سهمیه‌ی خاصی اختصاص داده است،  که دو محصول لجن کلاریفایر و پودر اکسید نورد سرد در کشور مبدأ به کنسانتره آهن تبدیل می‌شوند و همین محصول نهایی مجوز واردات به این کشور را دارد و این موضوع خود دارای ارزش است. به‌عبارت دیگر این محصول علاوه بر قابلیت استفاده در صنایع فولادی کشور، ارزش صادراتی نیز دارد.

انتهای پیام/
