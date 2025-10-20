حضور فولاد مبارکه در جمع نامزدهای نهایی استیلی ۲۰۲۵ نماد بلوغ استراتژیک و تعالی سازمانی این شرکت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری شرکت فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: قرار گرفتن فولاد مبارکه در فهرست نهایی جایزه جهانی Excellence in Sustainability 2025 تنها یک افتخار برای صنعت فولاد ایران نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از حرکت سازمان به سمت بلوغ استراتژیک و تعالی سازمانی است.

وی در ادامه افزود: این جایزه معتبر از سوی انجمن جهانی فولاد (World Steel) اعطا می‌شود؛ نهادی که بیش از ۸۵ درصد تولید فولاد دنیا را نمایندگی می‌کند و جوایز استیلی را به‌عنوان معتبرترین چارچوب ارزیابی عملکرد جهانی صنعت تعریف کرده است.

معاون استراتژی و توسعه فناوری شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: پروژه تبدیل لجن‌های صنعتی به ارزش استراتژیک، نمونه‌ای است از اینکه چگونه می‌توان با ترکیب نوآوری فناورانه، مسئولیت‌های اجتماعی و رویکردهای اقتصادی پایدار، یک چالش زیست‌محیطی پیچیده را به یک مزیت رقابتی و استراتژیک تبدیل کرد؛ این پروژه توانست همزمان سه بُعد اصلی پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و جامعه را پوشش دهد و در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار(SDGs) حرکت کند.

وی اذعان داشت: برای ما، این دستاورد صرفاً یک پروژه صنعتی نیست، بلکه بخشی از یک رویکرد کلان در فولاد مبارکه است؛ ما با توجه به فلسفه وجودی خود «شرکتی مسئولیت‌پذیر برای آینده‌ای بهتر» به‌دنبال آن هستیم که از اقتصاد چرخشی، کاهش وابستگی به منابع اولیه و توسعه فناوری‌های سبز به‌عنوان ابزار تعالی سازمانی بهره بگیریم. حضور در این جایزه نشان می‌دهد که فولاد مبارکه نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهان به‌عنوان مرجعی برای نوآوری پایدار شناخته می‌شود.

