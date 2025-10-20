خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد ۱۰ برابری تولید در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حمایت هلدینگ «ومعادن»

رشد ۱۰ برابری تولید در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حمایت هلدینگ «ومعادن»
کد خبر : 1702435
لینک کوتاه کپی شد.

محمدحسین مولوی‌زاده، مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، از رشد چشمگیر ظرفیت تولید و اشتغال در این شرکت طی پنج سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، محمدحسین مولوی‌زاده، مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، در گفت‌وگویی تصویری از رشد چشمگیر ظرفیت تولید و اشتغال در این شرکت طی پنج سال گذشته خبر داد.

رشد ۱۰ برابری تولید در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حمایت هلدینگ «ومعادن»وی با اشاره به نقش هلدینگ توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در تحقق این دستاوردها گفت: با سرمایه‌گذاری و حمایت‌های هلدینگ، توانستیم ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم را برای افزایش تولید و اشتغال تا پنج برابر ارتقا دهیم و از محل توسعه این زیرساخت‌ها، بیش از ۱۰ برابر رشد در تولید محصولات محقق کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ