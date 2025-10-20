رشد ۱۰ برابری تولید در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حمایت هلدینگ «ومعادن»
محمدحسین مولویزاده، مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، از رشد چشمگیر ظرفیت تولید و اشتغال در این شرکت طی پنج سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات،
وی با اشاره به نقش هلدینگ توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در تحقق این دستاوردها گفت: با سرمایهگذاری و حمایتهای هلدینگ، توانستیم ظرفیتها و زیرساختهای لازم را برای افزایش تولید و اشتغال تا پنج برابر ارتقا دهیم و از محل توسعه این زیرساختها، بیش از ۱۰ برابر رشد در تولید محصولات محقق کنیم.