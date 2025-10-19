رئیس امور ورزش فولاد مبارکه بهمناسبت روز تربیتبدنی و ورزش:
ارتقای شادابی، نشاط و تندرستی خانواده بزرگ گروه فولاد مبارکه در اولویت است
رئیس امور ورزش شرکت فولاد مبارکه ضمن تبریک روز تربیتبدنی و ورزش، از اولویتدار بودن ارتقای شادابی، نشاط و تندرستی خانواده بزرگ گروه فولاد مبارکه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مجتبی لطفی، رئیس امور ورزش شرکت فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد ضمن تبریک روز تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه همواره بر این باور است که سرمایههای انسانی، مهمترین مزیت رقابتی و محور اصلی پیشرفت سازمان هستند. در همین راستا، ارتقای شادابی، نشاط و تندرستی خانواده بزرگ گروه فولاد مبارکه بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی ماست.
وی در ادامه افزود: واحد امور ورزش فولاد مبارکه با همکاری باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نوین، با اجرای پروژههای ورزشی و سلامتمحور، از ابتدای سال 1404 تا کنون توانسته با عملکردی درخشان به ضریب نفوذ 66 درصدی و ضریب استمرار 40 درصدی دست یابد.
رئیس امور ورزش شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: صدور بیش از 127 هزار کارت ورزشی جهت استفاده کارکنان، پیمانکاران، بازنشستگان، شرکتهای زیرمجموعه و خانوادههای محترم آنان ایشان، عقد قرارداد با بیش از 600 مرکز ورزشی و ارائه بیش از یک میلیون نفر-جلسه خدمات ورزشی، توسعه زیرساختهای ورزش سلامت همچون ساخت سالن ورزشی چندمنظوره در فولاد مبارکه و نگهداری 220 هزار متر مربع فضای ورزشی شامل ورزشگاه بزرگ نقش جهان، مجموعه ورزشی باغفردوس، مجموعه ورزشی صفائیه و استخر داخلی شرکت بخشی از پروژههای ورزشی فولاد مبارکه است.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای ورزشی همچون برگزاری همایش «معجزه ورزش» برای بیش از 1500 نفر از کارکنان فولاد مبارکه، طرح بهبود تناسب اندام برای بیش از 1200 نفر از کارکنان و پروژه کلید تندرستی برای بیش از 300 نفر از کارکنان دارای اضافه وزن شدید، ازجمله دیگر اقدامات در حوزه ورزش فولاد مبارکه است.
لطفی تصریح کرد: انجام بیش از 5 هزار نفر-جلسه ورزش صبحگاهی در طرح سهشنبههای تندرستی ویژه کارکنان شاغل در شرکت، تشکیل پرونده تندرستی، انجام حرکات اصلاحی، مشاوره تغذیه و انجام آزمایشهای تشخیص ناهنجاریهای اسکلتی برای بیش از 600 نفر از پرسنل شاغل و خانوادههایشان از دیگر فعالیتهای امور ورزش فولاد مبارکه بوده است.
وی در ادامه اذعان داشت: پروژه ورزشی مسیر نو برای بیش از ۱۰۰ نفر از همسران کارکنان دارای اضافه وزن شدید، برگزاری کلاسهای ترم تابستان اوقات فراغت در رشتههای ورزشی مختلف برای بیش از 1200 نفر از فرزندان کارکنان، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس، برگزاری اردو و جشنوارههای ورزشی ویژه اعضا آکادمیهای ورزشی، برگزاری سمینار دانشافزایی ویژه مربیان و کادر تیمهای صنعت و آکادمیهای ورزشی و تشکیل بیش از 40 تیم ورزشی صنعت کارگری و برگزاری 9 هزار نفر-جلسه در دو بخش آقایان و بانوان و کسب بیش از 30 عنوان قهرمانی در مسابقات و رویدادهای ورزشی کشوری و استانی از دیگر فعالیتهای واحد امور ورزش فولاد مبارکه است.
رئیس امور ورزش شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: فعالیت آکادمیهای ورزشی فرزندان کارکنان با حضور بیش از 4300 ورزشکار در 6 رشته ورزشی شنا، واترپلو، فوتبال، ژیمناستیک، والیبال و بسکتبال در 31 پایگاه و کسب بیش از 100 عنوان قهرمانی در مسابقات و رویداد های ورزشی کشوری و استانی از افتخاراتی است که با محوریت امور ورزش و همکاری کارکنان فولاد مبارکه و خانوادههایشان صورت گرفته است.
وی عنوان داشت: برگزاری کلاسهای پیش آکادمی ویژه فرزندان 3 تا 6 سال، آموزش و ارائه برنامه اصلاحی و بدنسازی، تشکیل پرونده تندرستی، ارائه خدمات روانشناسی بالینی و ورزشی، مشاوره و ارائه برنامههای تغذیهای و تمرینهای ورزشی معلولین فرزندان کارکنان ازجمله خدمات ویژهای است که در پایگاه قهرمانی آکادمی امور ورزش فولاد مبارکه ارائه میشود.
لطفی در پایان گفت: امید داریم با افزایش پروژههای سلامتمحور، شادابی، نشاط و سلامت کارکنان فولاد مبارکه را محقق سازیم و با استعدادیابی مؤثر فرزندان آنان در راستای قهرمانپروری و معرفی به تیمهای سپاهان و سپاهان نوین، برای ساخت آیندهای بهتر در حوزه ورزش و سلامت کشور گام برداریم.