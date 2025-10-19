به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، علی کیانی، رئیس سیستم‌های مدیریت کیفیت و سرآمدی شرکت فولاد مبارکه در تشریح ابعاد مدیریتی حضور این شرکت در جایزه جهانی استیلی ۲۰۲۵ در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: حضور فولاد مبارکه در فهرست نهاییExcellence in Sustainability تنها به‌عنوان یک رقابت بین‌المللی معنا ندارد؛ بلکه فرصتی ارزشمند برای بازنگری در نظام‌های مدیریتی و یکپارچه‌سازی نظام‌های تصمیم‌سازی در حوزه پایداری است.

وی در ادامه افزود: تجربه فولاد مبارکه در این فرآیند باعث شد تا بتوانیم الگوهای مدیریتی خود را در مسیر بهبود مستمر، هم‌سو با معیارهای جهانی توسعه دهیم و چارچوب استراتژی‌های پایدار فولاد مبارکه را در نقشه ‌راه آینده دقیق‌تر و اثربخش‌تر طراحی کنیم.

رئیس سیستم‌های مدیریت کیفیت و سرآمدی شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌های جهانی از جنس جایزه استیلی، آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد فقط خروجی یک پروژه نیست؛ بلکه نحوه تفکر سیستمی، نظام تصمیم‌گیری، یکپارچگی بین حوزه‌های کیفیت، محیط‌زیست، نوآوری سرمایه‌های انسانی است.

وی ادامه داد: فرآیند شرکت در این جایزه ما را بر آن داشت تا به بسیاری از شاخص‌های ESG از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم؛ مثلاً اینکه چگونه می‌توان اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را در قالب یک زنجیره ارزش پایدار و در کل پروژه‌های استراتژیک فولاد مبارکه تبیین کرد.

کیانی با بیان این که جایزه استیلی برای ما بیشتر از یک عنوان افتخاری، یک ابزار یادگیری مدیریتی بود، تصریح کرد: این تجربه به ما نشان داد که الگوهای جهانی پایداری از جمله تفکر چرخه عمر، اقتصاد چرخشی و مدیریت ذی‌نفعان می‌توانند در کنار الگوی تعالی سازمانی قرار گیرند و ترکیب این دو دیدگاه، بنیان نظامی قدرتمند برای مدیریت پایداری در سطح گروه فولاد مبارکه ایجاد کند. جایزه استیلی برای ما نقطه پایان نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از مدیریت پایدارِ یادگیرنده و تعالی‌محور در فولاد مبارکه است.

انتهای پیام/