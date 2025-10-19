مدیر فرآوری ضایعات فرایندی فولاد مبارکه خبر داد؛
فرآوری نوآورانه لجن کلاریفایر نورد گرم فولاد مبارکه با فناوری UV؛ گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار صنعت فولاد کشور
مدیر فرآوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه، ضمن تبریک بهمناسبت موفقیت فولاد مبارکه برای قرار گرفتن در فهرست نهایی (Shortlist) جایزه معتبر Excellence in Sustainability انجمن جهانی فولاد (World Steel) با اجرای پروژه نوآورانه «تبدیل لجنهای صنعتی به ارزش استراتژیک» اظهار کرد: صنعت فولاد بهعنوان یکی از ارکان توسعه صنعتی، همواره با چالشهای زیستمحیطی ناشی از تولید پسماندهای فرآیندی مواجه بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مجید دادجو، مدیر فرآوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد ضمن تبریک بهمناسبت موفقیت فولاد مبارکه برای قرار گرفتن در فهرست نهایی (Shortlist) جایزه معتبر Excellence in Sustainability انجمن جهانی فولاد (World Steel) با اجرای پروژه نوآورانه «تبدیل لجنهای صنعتی به ارزش استراتژیک» اظهار کرد: صنعت فولاد بهعنوان یکی از ارکان توسعه صنعتی، همواره با چالشهای زیستمحیطی ناشی از تولید پسماندهای فرآیندی مواجه بوده است.
وی در ادامه افزود: یکی از این پسماندها، لجن کلاریفایر نورد گرم است که بهدلیل چرب بودن، قابلیت بازیافت محدودی داشته و اغلب در محیط کارخانه انباشت میشود؛ در پروژه اخیر ما، با بهرهگیری از یک طرح نوآورانه مبتنی بر فناوری فرابنفش (UV)، این ماده فرآوری شده و بهصورت کنسانترهای قابل استفاده در تولید گندله و آهن اسفنجی تبدیل شد.
مدیر فرآوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: اقتصاد پایدار یعنی اقتصادی که رشد و توسعه را طوری دنبال میکند که منابع طبیعی، عدالت اجتماعی و رفاه نسلهای آینده را قربانی نکند؛ این مفهوم در دل توسعه پایدار قرار دارد و تلاش میکند بین 3 محور اصلی اقتصاد، جامعه و محیط زیست تعادل برقرار کند.
وی با بیان این که «پایداری اقتصادی»، «پایداری اجتماعی» و «پایداری زیستمحیطی» سه ستون اصلی اقتصاد پایدار هستند، اذعان داشت: پایداری اقتصادی شامل رشد بلندمدت همراه با کاهش فقر و استفاده مسئولانه از منابع، پایداری اجتماعی شامل عدالت، فرصتهای برابر، آموزش و بهداشت برای همه و پایداری زیستمحیطی شامل حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و مقابله با آلودگی است.
دادجو خاطرنشان کرد: اهداف توسعه پایدار (Sustainable Development Goals یا SDGs)، مجموعهای از ۱۷ هدف جهانی اصلی و 169 هدف فرعی عملیاتی همراه با 230 شاخص جهانی هستند که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد تصویب شدند تا در سال ۲۰۳۰ به آیندهای بهتر، عادلانهتر و پایدارتر برای همه انسانها و کره زمین دست یابند.
وی ادامه داد: در این پروژه، از تابش کنترلشده UV برای شکستن ترکیبات آلی چرب موجود در لجن استفاده شده که این فرآیند باعث کاهش چسبندگی و بهبود جدایش فاز جامد، افزایش خلوص آهن موجود در لجن و تبدیل آن به مادهای با کیفیت مناسب برای استفاده در واحدهای احیای مستقیم و گندلهسازی شد. این روش، جایگزینی مؤثر برای روشهای سنتی حرارتی یا شیمیایی است که معمولاً پرهزینه، پرمصرف انرژی و آلایندهاند.
مدیر فرآوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: این پروژه همراستا و منطبق با اهداف توسعه پایدار است؛ مصرف و تولید مسئولانه (SDG12)شامل کاهش تولید پسماند صنعتی از طریق بازیافت و استفاده مجدد، بهینهسازی مصرف منابع طبیعی با جایگزینی مواد اولیه با منابع ثانویه و همراستا با شاخصهای 12.2.1 (ردپای مواد خام) و 12.5.1 (نرخ بازیافت) است.
وی عنوان داشت: صنعت، نوآوری و زیرساخت (SDG9) شامل توسعه فناوریهای نوین در فرآوری پسماندهای صنعتی و ارتقای زیرساختهای بازیافت در صنعت فولاد با رویکرد دانشبنیان، اقدام اقلیمی(SDG13) شامل کاهش انتشار گازهای گلخانهای از طریق کاهش نیاز به استخراج سنگآهن و کاهش مصرف انرژی در زنجیره تولید فولاد با استفاده از مواد فرآوریشده و کار شایسته و رشد اقتصادی (SDG8) شامل ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه بازیافت صنعتی و فناوریهای پاک و ارتقای بهرهوری اقتصادی از طریق کاهش هزینههای مواد اولیه و مدیریت پسماند است.
دادجو در پایان اضافه کرد: پروژه فرآوری لجن کلاریفایر نورد گرم با فناوری UV، نمونهای عملی از پیادهسازی اقتصاد چرخشی و توسعه پایدار در صنعت فولاد ایران است؛ این تجربه نشان میدهد که با تلفیق نوآوری، مهندسی و نگاه سیستمی، میتوان پسماندهای چالشبرانگیز را به منابع ارزشمند تبدیل کرد.