مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه:

انتخاب پروژه فولاد مبارکه به‌عنوان 7 پروژه برتر World Steel نشان‌دهنده جایگاه رفیع این گروه صنعتی در مسیر تولید فولاد سبز و توسعه پایدار است

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری شرکت فولاد مبارکه گفت: ما در فولاد مبارکه، پایداری را نه یک شعار، بلکه یک راهبرد بنیادین برای خلق ارزش و پیشرفت صنعتی می‌دانیم؛ در همین راستا، اجرای پروژه «تبدیل لجن صنعتی به ارزش استراتژیک» را با هدف حرکت به‌سوی اقتصاد چرخشی، کاهش رد پای کربن در محیط ‌زیست و ارتقای بهره‌وری منابع آغاز کردیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، یاسر حاج‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری شرکت فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: ما در فولاد مبارکه، پایداری را نه یک شعار، بلکه یک راهبرد بنیادین برای خلق ارزش و پیشرفت صنعتی می‌دانیم؛ در همین راستا، اجرای پروژه «تبدیل لجن صنعتی به ارزش استراتژیک» را با هدف حرکت به‌سوی اقتصاد چرخشی، کاهش رد پای کربن در محیط ‌زیست و ارتقای بهره‌وری منابع آغاز کردیم.

وی در ادامه افزود: این پروژه با بهره‌گیری از فناوری‌های نانو، اشعه‌ UV و سیستم‌های بسته آب و طراحی کاملاً بومی، توانست دو جریان پسماند اصلی لجن تصفیه‌خانه نورد گرم و پودر اکسیدی اسیدشویی نورد سرد را به مواد اولیه با ارزش افزوده بالا تبدیل کند.

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: نتیجه‌ این نوآوری تبدیل لجن به کنسانتره آهن با خلوص ۶۹ درصد و محصولات جانبی ارزشمند تبدیل شدند، همچنین حذف کامل انباشت لجن، جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها، صرفه‌جویی سالانه بیش از ۱۲۵ هزار متر مکعب آب تازه و کاهش هزار و ۲۹۱ تُن انتشار CO₂  بوده است.

وی اذعان داشت: افتخارآمیزتر آن‌که این دستاورد، از سوی انجمن جهانی فولاد (World Steel) به‌عنوان یکی از 7 پروژه برتر جهان در حوزه «برتری در پایداری»  Excellence in Sustainability در سال ۲۰۲5 شناخته شد؛ افتخاری که نشان‌دهنده جایگاه رفیع فولاد مبارکه در مسیر فولاد سبز و توسعه پایدار است.

حاج‌حیدری در پایان تصریح کرد: این پروژه نمادی از هم‌افزایی میان دانش بومی، مسئولیت‌های اجتماعی و تفکر سیستمی است؛ امروز فولاد مبارکه با تکیه بر تجربه این طرح، گام بلندی در مسیر فولاد سبز و آینده‌ای پایدار برداشته است.

