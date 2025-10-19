خبرگزاری کار ایران
به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش انجام شد؛

تقدیر مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان از کارکنان امور ورزش

علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با حضور در دفتر امور ورزش این شرکت از کارکنان امور ورزش تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، وی در این دیدار به توسعه زیرساخت ورزش‌های ساحلی در بندرعباس و بازسازی وزشگاه تختی به عنوان دو پروژه اصلی در حوزه ورزشی فولاد هرمزگان اشاره و از همراهی و حمایت‌های دکتر آشوری استاندار هرمزگان در این زمینه قدردانی کرد.

رحیم با اشاره به اهمیت ورزش در شادابی کارکنان و جامعه، بر افتخارآفرینی ورزشکاران فولاد هرمزگان در رقابت‌های ورزشی و حمایت از این تیم ها تاکید کرد.

لازم به ذکر بوده شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بنگاه‌‌های بزرگ اقتصادی و بزرگ‌ترین حامی ورزش استان هرمزگان، همواره به مقوله ورزش حرفه‌ای و کارگری توجه ویژه داشته و به دنبال توسعه ورزش استان هرمزگان است این شرکت هم اکنون حدود 50 تیم حرفه‌ای و کارگری را پشتیبانی می‌کند و اخیرا نیز با همکاری و هماهنگی استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به دنبال توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان است.

