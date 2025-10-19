سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان:
با همت کارکنان، فولاد هرمزگان مسیر سرآمدی را ادامه میدهد
سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان گفت: خروجی ممیزیهای سالهای گذشته همواره زمینهساز رشد و پیشرفت شرکت فولاد هرمزگان بوده است و همین مسیر را با همت کارکنان ادامه میدهیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احسان رسولی در جلسه آغاز ممیزیهای هشت استاندارد مدیریتی بیان کرد: خروجی یافتههای تیمهای ممیزی در سالهای گذشته همواره موجبات رشد و پیشرفت شرکت فولاد هرمزگان را فراهم آورده است.
وی افزود: شرکت فولاد هرمزگان در نیمه نخست امسال هم از نظر تولید و هم از نظر فروش در کشور جزو سرآمدان شرکتهای فولادی بوده و بیشترین رشد را ثبت کرده است. کسب این موفقیتها به نوعی کار این شرکت را برای انجام ممیزی سختتر میکند. زیرا پایدار نگاه داشتن این دستاوردها برای نیمه دوم سال و نیز تداوم آن برای سالهای آتی به مراتب سختتر از رسیدن به آن است.
سرپرست معاونت تکنولوژی شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: از همه واحدهای سازمانی درخواست دارم که تمام واقعیات مربوط به استانداردها را به تیمهای ممیزی ارائه کنند تا از ارزیابیها و یافتههای ممیزان نکات مهم را استخراج کنیم و به دنبال بهبود مستمر باشیم.
رسولی تاکید کرد: کارکنان فولاد هرمزگان در شش ماه نخست امسال نشان دادهاند که خالق دستاوردهای بزگی هستند و همه با هم باید تلاش کنیم با اقدامات تعریف شده، همگام با یکدیگر یک سازمان سرآمد بسازیم و همین مسیر را با موفقیت بیشتر طی کنیم.