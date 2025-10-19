"گهرزمین" با رکورد فروش در شهریور، مسیر رشد خود را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارش شهریور ماه "گهرزمین" نشان می‌دهد که ۷۷ درصد از درآمد شرکت از بازار داخلی تأمین شده و بیشترین سهم فروش به محصول گندله اختصاص داشته است. نرخ فروش هر تن گندله با افزایش ۴ درصدی به ۷ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان رسید.

مجموع فروش شهریور ماه شرکت به ۱ میلیون و ۵۷۷ هزار تن محصول رسید که ۴۶۰ هزار تن آن گندله بورس کالا و باقی شامل کنسانتره، سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده و گندله غیر بورسی و صادراتی بود.درآمد شهریور ماه ۶۹ درصد بالاتر از میانگین هشت‌ ماهه نخست سال جاری و نسبت به شهریور سال گذشته ۱۶۱ درصد رشد داشت.

میانگین درآمد ماهانه سال جاری ۵ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بوده و این رقم نسبت به سال گذشته ۴ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد تجمیعی از ابتدای سال تا پایان شهریور نیز ۵۲ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان گزارش شده که ۴۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

رشد ۷۲ درصدی در سودآوری

در بخش سودآوری، سود خالص بهار ۱۴۰۴ برابر ۳,۷۶۵ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۲.۸ درصد رشد داشته و نسبت به دوره قبل ۱۹.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

عملکرد تولیدی گهرزمین نیز قابل توجه است. طی سال‌های اخیر، ثبت رکوردهای متعدد در تولید گندله، کنسانتره و سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده نشان‌دهنده افزایش توان تولید و بهینه‌سازی فرآیندهاست. تولید کل شرکت طی دو سال گذشته از ۳۳ میلیون تن به ۴۲ میلیون تن افزایش یافته و فروش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف مواد معدنی با اولویت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار اقدام نموده است. در این راستا مطالعات اکتشافی در پهنه جبالبارز در جنوب استان کرمان، شامل مطالعات زمین‌شناسی، دورسنجی، ژئوفیزیک هوابرد و ژئوشیمیایی در وسعت حدود ۲۶۸۵ کیلومتر مربع انجام شده است. نتیجه این مطالعات اخذ پنج پروانه اکتشاف به نام شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین و معرفی ۱۶ محدوده امیدبخش معدنی به سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان بوده است.

پس از اخذ پروانه اکتشاف و در فاز اکتشاف عمومی، مطالعات اکتشافی تکمیلی و در مقیاس بزرگتر، از جمله بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مطالعات پهپادی، ۴۰ کیلومتر احداث جاده دسترسی و ۱۰,۰۰۰ متر حفاری مغزه‌گیری تا کنون انجام گرفته است. نتایج مطالعات نویدبخش دستیابی به ذخایر مناسب مس و طلا در آینده‌ای نزدیک است.

ارتقاء رتبه اعتباری به سطح «A»

از ابتدای مطالعات اکتشافی تاکنون بالغ بر ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و بیش از ۵۰۰ نفر اشغال‌زایی توسط این شرکت در جنوب استان کرمان انجام گرفته است.

پیشرفت پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی نیز چشمگیر است؛ از جمله واحدهای مگامدول آهن اسفنجی، کارخانه بریکت‌سازی، پروژه تولید شمش و توسعه خطوط ریلی و بازیاب آب که همگی پیشرفت بالای ۵۰ درصد داشته‌اند.

از نظر مالی، این شرکت با جذب منابع از انتشار اوراق اجاره و تسهیلات بانکی، کاهش پرونده‌های حقوقی و همکاری با ۱۸ شرکت دانش‌بنیان مسیر نوآوری و پایداری مالی خود را تقویت کرده است. ارتقاء رتبه اعتباری به سطح «A» نیز توان مالی بلندمدت شرکت را تأیید می‌کند.

برنامه‌های آینده شامل ورود به حوزه مس و طلا، اصلاح ساختار مالی، تنوع‌بخشی به سبد محصولات و توسعه پروژه‌ها است که مسیر رشد پایدار و تقویت جایگاه گهرزمین در صنعت معدن و فولاد کشور را هموار می‌کند.

