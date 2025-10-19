خبرگزاری کار ایران
آغاز فرایند ممیزی استانداردهای مدیریتی در شرکت فولاد هرمزگان

کد خبر : 1702172
با حضور ممیزان شرکت SGS، فرایند ممیزی استانداردهای مدیریتی در شرکت فولاد هرمزگان آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این شرکت با در نظر داشتن اینکه استانداردسازی یکی از اصول کلیدی در مدیریت کیفیت و بهبود فرایندها است، استانداردسازی را جهت تمامی فعالیت‌ها و محصولات مبنا قرار داده و در این راستا، همواره از سال 1394 تاکنون موفق به اخذ و تمدید هشت گواهینامه استاندارد و خطوط راهنمای مدیریتی از شرکت‌های SGS و TURKAK شده است.

گواهینامه‌های استانداردها و خطوط راهنمای اخذ شده شامل سیستم‌های مدیریت کیفیت (ISO 9001)، سیستم مدیریت محیط‌زیست (ISO14001)، مدیریت ایمنی و بهداشت شغل (ISO 45001)، مدیریت انرژی (ISO 50001)، مدیریت ادعای مشتریان (ISO10002)، مدیریت رضایت مشتری (ISO10004)، مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان (ISO10015) و مدیریت آزمایشگاه و کالیبراسیون (ISO17025) هستند.

در این رابطه، ممیزی مراقبتی شخص ثالث سال 1404 استانداردهای مدیریتی برای فولاد هرمزگان از 26 مهر ماه آغاز شده و تا 29 مهر ماه پایان می‌یابد. امید است با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در واحدهای سازمانی برای استانداردسازی فعالیت‌ها، بار دیگر استانداردها اخذ و تمدید شوند.

