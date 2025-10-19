آغاز فرایند ممیزی استانداردهای مدیریتی در شرکت فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این شرکت با در نظر داشتن اینکه استانداردسازی یکی از اصول کلیدی در مدیریت کیفیت و بهبود فرایندها است، استانداردسازی را جهت تمامی فعالیت‌ها و محصولات مبنا قرار داده و در این راستا، همواره از سال 1394 تاکنون موفق به اخذ و تمدید هشت گواهینامه استاندارد و خطوط راهنمای مدیریتی از شرکت‌های SGS و TURKAK شده است.