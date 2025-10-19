بازدید معاون معدنی وزیر صمت از غرفه چادرملو در متافو تبریز
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت از غرفه چادرملو در نمایشگاه متافو تبریز بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در جریان سومین روز برگزاری بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متافو تبریز، وجیهالله جعفری معاون معدنی وزیر صمت با حضور در غرفه چادرملو با کارشناسان حاضر در غرفه به گفتگو پرداخت.
گفتنی است؛ شرکت چادرملو در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی فولاد، معادن، فلز، ریختهگری و متالورژی با عنوان متافو تبریز، جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.
شرکتهای سیپیجی پارس، پامیدکو، سرمد ابرکوه، و فلزیابان کویر نیز در این نمایشگاه در کنار چادرملو حضور دارند و مهمترین برنامهها و تازهترین دستاوردهای خود را برای کارشناسان و فعالان حوزه فولاد و معدن به نمایش گذاشتهاند.