تقدیر از بهترین بازیکن فوتسال آسیا، توسط مدیران گهرزمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در آیین تجلیل از افتخارآفرینان ورزش کشور، از سالار آقاپور، بازیکن تیم فوتسال باشگاه فرهنگی و ورزشی گهرزمین و عضو تیم ملی فوتسال ایران، به پاس کسب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا تقدیر شد.

این مراسم با حضور دکتر امرایی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، آقای تقوی‌نژاد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سید مسلم حسینی مدیر باشگاه فرهنگی و ورزشی گهرزمین و جمعی از اصحاب رسانه‌های ورزشی کشور برگزار شد.

دکتر امرایی با تبریک هفته تربیت‌بدنی و آرزوی سلامتی برای صابر کاظمی گفت: افتخارآفرینی سالار آقاپور مایه غرور خانواده بزرگ گهرزمین و جامعه کارگری کشور است. وی افزود: شرکت گهرزمین حمایت خود از تیم فوتسال را با قدرت ادامه می‌دهد.

گفتنی است، باشگاه فرهنگی و ورزشی گهرزمین با داشتن دو بازیکن، سالار آقاپور و مسلم اولادقباد، تنها باشگاه در تاریخ فوتبال ایران است که هم‌زمان دو نماینده در جوایز فوتسال آسیا داشته است. همچنین به دلیل فشردگی برنامه‌ها و حضور آقاپور در رقابت‌های فیفا دی، مراسم تقدیر از وی به‌زودی در سیرجان با حضور مسئولان و رسانه‌ها برگزار خواهد شد.

