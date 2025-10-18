گروه فولاد مبارکه؛ حامی بیست و دومین دوره مسابقات ملّی مهارت ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین مدرسی فر، معاون سرمایه انسانی گروه فولاد مبارکه در آستانه برگزاری این رویداد ملی در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: مسابقات ملّی مهارت نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور دارد.

وی با تأکید بر این که اصفهان به دلیل سابقه طولانی در صنعت و فرهنگ، انتخابی هوشمندانه برای این رویداد است، ادامه داد: مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان زیرساخت‌های لازم را برای میزبانی از چنین رویدادی دارد و نزدیکی آن به فولاد مبارکه که در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر قرار دارد، مزیت بزرگی است. این موقعیت جغرافیایی باعث می‌شود تا استعدادهای محلی و ملی به‌راحتی جذب شوند و با نیازهای صنعت فولاد آشنا شوند. ما امیدواریم این رویداد، ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و صنایع را تقویت کند.

بنا بر اظهارات معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه، بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت، رویدادی بسیار مهم برای کشور و به‌ویژه برای صنعتی مثل فولاد مبارکه است. این شرکت که بیش از ۳۰ درصد از فولاد کشور را تولید می‌کند، همواره بر توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی تأکید داشته‌ است؛ لذا این رویداد فرصت مغتنمی برای شناسایی استعدادهای جوان و تربیت نیروی کار آینده صنعت فولاد فراهم می‌کند. حضور فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از حامیان اصلی این مسابقات ملی، بخشی از استراتژی ماست برای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و هم‌راستا شدن با استانداردهای جهانی.

وی خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها مثل تکه‌های یک پازل هستند که با هم یک تصویر کامل می‌سازند. حضور شرکت‌های صنعتی و دانشگاه‌ها نشان‌دهنده تعهد جمعی به پیشرفت مهارت‌های فنی است. به جوانان شرکت‌کننده می‌گویم «این مسابقات فرصتی برای نشان‌دادن توانایی‌هایتان است. مهارت و پشتکار شما می‌تواند شما را به سطح جهانی برساند. فولاد مبارکه آماده است تا از شما حمایت کند و با هم آینده صنعت را بسازیم».

مدرسی فر با اشاره به این که در فولاد مبارکه، نیروی انسانی را قلب تپنده سازمان است، گفت: باتوجه‌به اهمیت نیروی انسانی در توسعه و پیشرفت، ما با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همکاری نزدیکی داریم و در این رویداد، از تیم‌های شرکت‌کننده در رشته‌های مرتبط با صنعت فولاد مثل جوشکاری، مکانیک و اتوماسیون حمایت می‌کنیم. برنامه‌های آموزشی ما شامل کارگاه‌های تخصصی و فرصت‌های کارآموزی است و برندگان برتر می‌توانند در پروژه‌های واقعی شرکت کنند. هدف ما این است که بخشی از نیروی کار آینده‌مان را از میان این استعدادها تأمین کنیم.

گفتنی است، این مسابقه ملی برای نخستین‌بار به‌صورت متمرکز و با الگوی جهانی در ۳۸ رشته مهارتی برگزار می‌شود که یکی از بزرگ‌ترین و دشوارترین رویدادهای حوزه مهارت در کشور است و در چندین مرحله شهرستانی، استانی، ملی و در نهایت بین‌المللی برپا خواهد شد.

اصفهان برای نخستین‌بار افتخار دارد میزبان مسابقات ملی مهارت باشد که این میزبانی علاوه بر ارتقای توانمندی‌های مهارتی جوانان، بستری برای معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند. نفرات برتر این رقابت‌ها پس از مراحل استانی و ملی برای حضور در مسابقات جهانی آماده می‌شوند و این موضوع زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی است.

این رویداد فرصتی ارزشمند برای شکل‌گیری پردیس مهارتی در اصفهان خواهد بود و می‌تواند به همت مسئولان استان و همراهی بخش خصوصی به نقطه‌ای پایدار در توسعه آموزش‌های مهارتی کشور تبدیل شود.

