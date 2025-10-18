خبرگزاری کار ایران
چادرملو نعمتی بزرگ برای کشور در شرایط تحریم است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در بازدید از غرفه چادرملو در نمایشگاه متافو تبریز، این شرکت را یکی از بازیگران اصلی صنعت فولاد کشور و نعمتی بزرگ در شرایط تحریم دانست و از اقدامات آن در زنجیره تولید فولاد تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در جریان برگزاری بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متافو تبریز، علی جعفری‌آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی به همراه سیدجواد حسینی‌کیا و فرهاد طهماسبی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در غرفه چادرملو، از توانمندی‌ها و دستاوردهای این شرکت بازدید کردند.

در این بازدید، جعفری‌آذر چادرملو را از قطب‌های اصلی صنعت فولاد کشور عنوان کرده و بر نقش راهبردی این شرکت در اقتصاد ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده چادرملو در زنجیره فولاد اظهار داشت: چادرملو به‌عنوان شرکتی که از استخراج سنگ‌آهن تا تولید شمش، تمام مراحل زنجیره فولاد را در اختیار دارد، به‌حق یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار صنعت فولاد کشور  است.

این نماینده مجلس ضمن قدردانی از حضور فعال شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت‌های زیرمجموعه آن در نمایشگاه متافو تبریز، ابراز امیدواری کرد که این‌گونه رویدادها به تقویت ارتباط صنعت و مجلس و حمایت مؤثرتر از تولید داخلی منجر شود.

