عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

فولاد مبارکه؛ پیشرو در تولید فولاد کم‌کربن و دوستدار محیط‌ زیست

روش‌های تولید فولاد در جهان نقش کلیدی در مدیریت اثرات زیست‌محیطی دارند؛ روش متداول تولید فولاد در دنیا، روش کوره بلند مبتنی بر زغال‌ سنگ است که به‌ازای تولید هر تن فولاد حدود ۲ تا ۲.۵ تن CO₂ ایجاد می‌شود. در ایران، به دلیل دسترسی به منابع گازی، روش احیای مستقیم جایگزین کوره بلند شده که حداکثر بین یک تا ۱.۲ تن CO₂ به‌ازای تولید هر تن فولاد ایجاد می‌کند و بنابراین گزینه‌ای سبز و کارآمد برای صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید بهادر احرامیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بین‌المللی متافوی تبریز گفت:

فولاد مبارکه با تمرکز بر این روش و بهبود مستمر فرآیندهای خود، گامی مؤثر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برداشته و به‌عنوان صنعتی پیشرو در تولید فولاد دوستدار محیط‌زیست شناخته می‌شود. توسعه روش‌های کم‌کربن در تولید فولاد، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست‌محیطی یک ضرورت است و شرکت فولادمبارکه نمونه‌ای موفق در این مسیر به شمار می‌رود.

 

 

