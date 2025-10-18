فولاد مبارکه نقش کلیدی در توسعه صنایع مختلف دارد

نادر سلیمانی، رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور در بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بین‌المللی متافوی تبریز گفت:در حال حاضر فولاد مبارکه نقش کلیدی در توسعه صنایع مختلف مانند ساخت و ساز، خودروسازی، صنایع خانگی و تجهیزات پزشکی دارد و نیازمند حمایت حاکمیت است، چراکه نبود آن می‌تواند مشکلات زیادی در صنایع وابسته ایجاد کند. در دوره‌های گذشته، مشکلات داخلی و خارجی بر سر راه توسعه فولاد مبارکه قرار داشت، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، اکنون این گروه بزرگ صنعتی توانسته به تولید ورق‌های فولادی کیفی مورد نیاز دیگر صنایع کشور برسد.

افزایش ظرفیت و خودکفایی در حوزه برق و انرژی به‌ویژه در زمینه نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی ضرورتی انکارناپذیر است تا بتوان از وابستگی به واردات انرژی کاست و امنیت صنعتی کشور را تضمین کرد. رئیس‌جمهور محترم وعده رفع مشکلات برق صنایع را داده‌اند و امیدواریم که با تحقق این وعده، میزان تولید گروه فولاد مبارکه در سال‌های آینده به ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن برسد و درآمد ارزی کشور از صنعت فولاد به ۴ تا ۵ میلیارد دلار افزایش یابد. نقش گروه فولاد مبارکه در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، نقشی استراتژیک است و نیاز به حمایت و برنامه‌ریزی جامع برای آینده این صنعت را برجسته می‌سازد.

انتهای پیام/