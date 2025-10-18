به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این بازدید، سمیعی‌نژاد با توجه به اهمیت صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور، به بررسی آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین ارائه شده توسط گروه فولاد مبارکه پرداخت. وی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه، بر لزوم ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولیدات فولادی تأکید کرد.

رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو همچنین به نقش کلیدی گروه فولاد مبارکه در تأمین نیازهای داخلی و صادرات محصولات با کیفیت اشاره کرد و از مدیران این گروه خواست تا با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های روز، گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار صنعت فولاد بردارند.

این نمایشگاه فرصتی مناسب برای تعامل و تبادل نظر میان فعالان صنعت فولاد و مسئولان دولتی بود و نشان‌دهنده عزم جدی تمامی دست‌اندرکاران برای ارتقاء جایگاه صنعت فولاد در کشور است. حضور سمیعی‌نژاد در این رویداد، بیانگر حمایت دولت از تلاش‌های صورت گرفته در جهت پیشرفت و توسعه این صنعت است.

انتهای پیام/