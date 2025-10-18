خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو در پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بین‌المللی متافو تبریز

حضور رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو در پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بین‌المللی متافو تبریز
کد خبر : 1701407
لینک کوتاه کپی شد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو و هیئت همراه با حضور در پاویون گروه فولاد مبارکه در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع فولاد، متالورژی، ریخته‌گری، آهن‌گری، معادن فلزی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته(تبریز متافو) در جریان آخرین دستاوردهای این گروه بزرگ صنعتی در حوزه تولید فولاد کشور قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این بازدید، سمیعی‌نژاد با توجه به اهمیت صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور، به بررسی آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین ارائه شده توسط گروه فولاد مبارکه پرداخت. وی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه، بر لزوم ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولیدات فولادی تأکید کرد.

رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو همچنین به نقش کلیدی گروه فولاد مبارکه در تأمین نیازهای داخلی و صادرات محصولات با کیفیت اشاره کرد و از مدیران این گروه خواست تا با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های روز، گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار صنعت فولاد بردارند.

این نمایشگاه فرصتی مناسب برای تعامل و تبادل نظر میان فعالان صنعت فولاد و مسئولان دولتی بود و نشان‌دهنده عزم جدی تمامی دست‌اندرکاران برای ارتقاء جایگاه صنعت فولاد در کشور است. حضور سمیعی‌نژاد در این رویداد، بیانگر حمایت دولت از تلاش‌های صورت گرفته در جهت پیشرفت و توسعه این صنعت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ