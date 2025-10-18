حضور وزیر صمت در پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بینالمللی متافوی تبریز
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه، عصر امروز و پس از افتتاح بیست و دومین دوره نمایشگاه بینالمللی متافو تبریز، از پاویون گروه فولاد مبارکه بازدید به عمل آورد. در بدو ورود وزیر صمت به پاویون گروه فولاد مبارکه، مسئولان حاضر در این غرفه با استقبال از وی و هیئت همراه، گزارش کوتاهی از عملکرد تولید و فروش این گروه بزرگ صنعتی ارائه کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این بازدید، وزیر صمت با هدف بررسی آخرین دستاوردها و فناوریهای نوین در صنعت فولاد، از پاویون گروه فولاد مبارکه بازدید کرد. وی ضمن گفتوگو با مدیران این گروه، به بررسی روند تولید و کیفیت محصولات فولادی پرداخته و از نزدیک با فعالیتها و برنامههای توسعهای این مجموعه آشنا شد.
اتابک در این بازدید بر اهمیت تقویت زنجیره تأمین و افزایش بهرهوری در صنعت فولاد تأکید کرد و گفت: صنعت فولاد یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به نوآوری و فناوریهای روز در این حوزه میتواند به رشد پایدار و ارتقاء کیفیت محصولات کمک کند.
وزیر صمت همچنین به نقش کلیدی گروه فولاد مبارکه در تأمین نیازهای داخلی و صادرات محصولات با کیفیت اشاره کرد و از مدیران این گروه خواست تا با تکیه بر توانمندیهای داخلی و همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، گامهای مؤثری در راستای توسعه این صنعت بردارند.
این نمایشگاه فرصتی مناسب برای ایجاد تعامل میان فعالان صنعت فولاد و مسئولان دولتی بود و نشاندهنده عزم جدی تمامی دستاندرکاران برای ارتقای جایگاه صنعت فولاد در کشور است. حضور سید محمد اتابک در این رویداد، بیانگر حمایت دولت از تلاشهای صورت گرفته در جهت پیشرفت و توسعه این صنعت است.
گفتنی است، بیست و دومین دوره نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع فولاد، متالورژی، ریختهگری، آهنگری، معادن فلزی، ماشینآلات و صنایع وابسته با عنوان «تبریز متافو ۲۰۲۵» که از ۲۴ لغایت ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۶ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تبریز برگزار میشود، امروز(۲۴مهرماه) با حضور وزیر صمت افتتاح شد.