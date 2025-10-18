به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این بازدید، وزیر صمت با هدف بررسی آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین در صنعت فولاد، از پاویون گروه فولاد مبارکه بازدید کرد. وی ضمن گفت‌وگو با مدیران این گروه، به بررسی روند تولید و کیفیت محصولات فولادی پرداخته و از نزدیک با فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه آشنا شد.

اتابک در این بازدید بر اهمیت تقویت زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری در صنعت فولاد تأکید کرد و گفت: صنعت فولاد یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به نوآوری و فناوری‌های روز در این حوزه می‌تواند به رشد پایدار و ارتقاء کیفیت محصولات کمک کند.

وزیر صمت همچنین به نقش کلیدی گروه فولاد مبارکه در تأمین نیازهای داخلی و صادرات محصولات با کیفیت اشاره کرد و از مدیران این گروه خواست تا با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، گام‌های مؤثری در راستای توسعه این صنعت بردارند.

این نمایشگاه فرصتی مناسب برای ایجاد تعامل میان فعالان صنعت فولاد و مسئولان دولتی بود و نشان‌دهنده عزم جدی تمامی دست‌اندرکاران برای ارتقای جایگاه صنعت فولاد در کشور است. حضور سید محمد اتابک در این رویداد، بیانگر حمایت دولت از تلاش‌های صورت گرفته در جهت پیشرفت و توسعه این صنعت است.

گفتنی است، بیست و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع فولاد، متالورژی، ریخته‌گری، آهنگری، معادن فلزی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته با عنوان «تبریز متافو ۲۰۲۵» که از ۲۴ لغایت ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۶ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز برگزار می‌شود، امروز(۲۴مهرماه) با حضور وزیر صمت افتتاح شد.

