حضور رییس هیات عامل ایمیدرو در غرفه چادرملو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، مسعود سمیعی‌نژاد با حضور در غرفه این شرکت، به مدیران و همکاران چادرملو خداقوت گفت.

گفتنی است؛ شرکت چادرملو در بیست‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی فولاد، معادن، فلز، ریخته‌گری و متالورژی با عنوان متافو تبریز، جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش ‌گذاشته است.

شرکت‌های سرمد ابرکوه، پامیدکو، سی‌پی‌جی پارس و فلزیابان کویر نیز در این نمایشگاه در کنار چادرملو حضور دارند و مهمترین برنامه‌ها و تازه‌ترین دستاوردهای خود را برای کارشناسان و فعالان حوزه فولاد و معدن به نمایش گذاشته‌اند.

انتهای پیام/