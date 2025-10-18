در نمایشگاه متافو تبریز صورت گرفت؛
حضور رییس هیات عامل ایمیدرو در غرفه چادرملو
رییس هیات عامل ایمیدرو از غرفه چادرملو در نمایشگاه متافو تبریز بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی چادرملو، مسعود سمیعینژاد با حضور در غرفه این شرکت، به مدیران و همکاران چادرملو خداقوت گفت.
گفتنی است؛ شرکت چادرملو در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی فولاد، معادن، فلز، ریختهگری و متالورژی با عنوان متافو تبریز، جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.
شرکتهای سرمد ابرکوه، پامیدکو، سیپیجی پارس و فلزیابان کویر نیز در این نمایشگاه در کنار چادرملو حضور دارند و مهمترین برنامهها و تازهترین دستاوردهای خود را برای کارشناسان و فعالان حوزه فولاد و معدن به نمایش گذاشتهاند.