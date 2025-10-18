عضو هیئت مدیره و معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس خبر داد:
رشد ۹ درصدی منابع زمینشناسی و ۲۲ درصدی حفاری اکتشافی در شرکت ملی مس
عضو هیئت مدیره و معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران از رشد ۲۲ درصدی حفاری و ثبت رکورد جدید عمیقترین گمانه اکتشافی کشور در سال جاری خبر داد.
وی افزود: در نتیجه حفاریهای اکتشافی انجامشده طی یک سال و نیم گذشته، منابع زمینشناسی (اندازهگیریشده، شناساییشده و استنباطی) شرکت ملی صنایع مس ایران در آستانه عیاری ۰.۱۵ درصد مس، با رشد حدود ۹ درصدی از ۲۰.۴ میلیارد تن به ۲۲.۲ میلیارد تن رسیده است.
متوکل درباره وضعیت عملیات حفاری اکتشافی اظهار کرد: عملیات حفاری اکتشافی در مجموع به میزان ۳۱۳ هزار و ۴۹۵ متر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۵۶۲۰۲ متر) رشد ۲۲ درصدی و نسبت به برنامه پیشبینیشده، افزایش ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه برای سال جاری ۵۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی هدفگذاری شده، گفت: توسعه، نوسازی و بهسازی ناوگان حفاری در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۹۵ دستگاه حفاری در سایتهای مختلف کشور مستقر شده است. شایان ذکر است چنانچه محدودههای جدید اکتشافی در اختیار این شرکت قرار نگیرد روند رو به رشد از سال آینده رو به کاهش خواهد رفت.
به گفته وی، از مهمترین دستاوردهای اخیر، ثبت رکورد جدید حفاری عمیقترین گمانه اکتشافی کشور است. در خردادماه ۱۴۰۴ در معدن مس میدوک، گمانهای با عمق بیش از ۲۲۰۰ متر حفاری شد که رکورد قبلی در معدن مس سرچشمه (اردیبهشت ۱۴۰۴) با عمق بیش از ۲۱۰۰ متر را پشت سر گذاشت.
خاطر نشان میگردد که این حفاریها نوید بخش وجود منابع و ذخایر مناسبی در اعماق معدن میدوک میباشد، به نحوی که با افزایش عمق متوسط عیار مس و عناصر همراه نیز افزایش مییابد.
معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس در پایان تصریح کرد: این موفقیتها بیانگر عزم جدی شرکت ملی صنایع مس ایران در توسعه اکتشافات معدنی و تقویت زیرساختهای این بخش راهبردی است.