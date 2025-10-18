خبرگزاری کار ایران
آغاز ثبت ایده‌های نوآورانه در صنعت مس فرصتی برای تحول زنجیره ارزش کشور
شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف توسعه فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری، رویداد «ایده‌های نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» را برگزار می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۲۶ مهرماه، ایده‌های خود را در سامانه مرکز نوآوری و کسب‌وکار این شرکت ثبت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، رویداد ملی «ایده‌های نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» تلاشی است برای ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌منظور حل چالش‌های صنعت مس و ارتقای بهره‌وری در تمامی بخش‌های زنجیره ارزش این صنعت.

در این فراخوان، از تمامی پژوهشگران، فناوران، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی دعوت شده است تا ایده‌ها و محصولات خود را در زمینه‌های مرتبط با بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و توسعه فناوری‌های نو ارائه کنند.

محورهای اصلی این رویداد شامل مدیریت هوشمند انرژی، آب، پساب و محیط‌زیست، مدیریت باطله و پسماند با رویکرد اقتصاد چرخشی، بهینه‌سازی فرآیندها و نگهداری و تعمیرات هوشمند، هوشمندسازی زنجیره تأمین و مدیریت ایمنی، توسعه صنایع پایین‌دستی و محصولات جانبی مس، و همچنین توسعه منابع انسانی مبتنی بر فناوری است.

طرح‌های برگزیده پس از ارزیابی، در مرکز نوآوری و کسب‌وکار شهید ستاری مستقر خواهند شد و از امکان ارتباط مستقیم با خطوط تولید شرکت ملی صنایع مس ایران برای شتاب‌دهی و تجاری‌سازی بهره‌مند می‌شوند. بدین ترتیب، ایده‌های منتخب می‌توانند مسیر تبدیل شدن به طرح‌های کاربردی و مؤثر در صنعت را با سرعت و پشتیبانی بیشتر طی کنند.

مهلت ارسال ایده‌ها از ۲۶ مهر تا ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در هفته پایانی آذرماه برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال مستندات خود به سامانه مرکز نوآوری و کسب‌وکار به نشانی http://portal.nicinno.com مراجعه کنند.

دبیرخانه رویداد از طریق شماره تلفن ۰۳۴۳۴۲۶۱۴۰۳، شماره ایتا ۰۹۱۰۲۲۹۳۳۶۳، پست الکترونیکی event@nicinno.com و صفحه اینستاگرام nicinno.co پاسخگوی پرسش‌ها و آماده دریافت ایده‌های نوآورانه است.

شرکت ملی صنایع مس ایران از تمامی صاحبان ایده و اندیشه دعوت می‌کند تا با حضور فعال در این رویداد، در مسیر ساختن زنجیره ارزشی مستحکم‌تر و آینده‌ای هوشمند برای صنعت مس کشور نقش‌آفرینی کنند.

