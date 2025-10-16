به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، دکتر سیدمصطفی فیض در نشست شورای توسعه که به بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مجتمع مس سونگون اختصاص داشت، اظهار داشت: در ماه‌های ابتدایی سال جاری، تمرکز اصلی مدیریت شرکت بر اصلاح ساختار، بازنگری فرایندها، یکپارچه‌سازی به شکل طرح و اولویت‌بندی آنها با استفاده از نظرات خبرگان این حوزه بوده است. اقدامی که امروز ثمرات آن در قالب افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌های مولد و پر اهمیت مانند فاز سه تغلیظ سونگون، قابل مشاهده است.