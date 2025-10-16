تأکید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر رویکرد تسهیلگرانه برای شتاببخشی به پروژههای ملی مس
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به ضرورت عبور از موانع ساختاری و فرایندی، بر اتخاذ رویکردی تسهیلگرانه، حمایتی و هماهنگ میان ارکان اجرایی برای شتاببخشی به پروژههای ملی مس تأکید کرد.
سرعت گیری احداث فاز سوم تغلیظ مجتمع سونگون طی چند ماهه اخیر با پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصد
وی با اشاره به اهمیت مدیریت و نظارت دقیق بر روند اجرای پروژهها، افزود: فرایند چابکسازی صحیح کماکان نیز باید دنبال شده تا امکان پیگیری مؤثرتر و سریعتر پروژهها فراهم شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین افزود: اجماع سازی میان بخشهای اجرایی از دیگر عوامل مؤثر در بهبود روند پروژههاست.
گفتنی است، احداث فاز سوم تغلیظ مجتمع مس سونگون بهعنوان یکی از پروژههای راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران، از سال ۱۴۰۱ با سرمایهگذاری ۵۳۱ میلیون یورو آغاز و با توجه به سرعت گیری چند ماه اخیر هماکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصدی رسیده است.