نشست انجمن فولاد ایران با استاندار آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه انجمن فولاد ایران یکی از تشکل‌های موثر کشور است، بر تکمیل زنجیره ارزش در صنعت فولاد تاکید کرد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی، بخش خصوصی از سهم ۹۴ درصدی در اقتصاد این استان برخوردار است.

در این نشست، سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه ۲۰ میلیارد دلار ارزش جایگزینی صنعت فولاد است، تصریح کرد: فولاد کشور به شدت نیازمند اصلاح سیاست‌های ارزی و جلوگیری از دوگانگی ارزی است.

بهار احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن فولاد در این نشست با اشاره به جایگاه جهانی صنعت فولاد ایران به ضرورت رفع چالش برق و گاز برای ارتقای صنعت فولاد از جایگاه دهم به هفتم جهانی تاکید کرد.

جهاندار شکری، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران نیز اصلاح مقررات ارزی در جهت توسعه صادرات را ضرورت حال حاضر صنعت فولاد کشور دانست و از استاندار آذربایجان شرقی خواست در این خصوص به طور ویژه تسهیل گری کند.

