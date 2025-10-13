زنجیره صادرات فولاد در مسیر صعود
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گزارشی تازه، از رشد چشمگیر صادرات زنجیره فولاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بر اساس این گزارش: حجم صادرات آهن و فولاد کشور ۳۴ درصد و مجموع صادرات کل زنجیره فولاد ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ جهشی که در مقایسه با افت سهماهه نخست، یک بازگشت قدرتمند محسوب میشود.
ارزش صادرات زنجیره فولاد با رشد ۲۶ درصدی به مرز ۴ میلیارد دلار رسیده؛ نشانهای از تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و جهانی.
صادرات کنسانتره سنگآهن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر شده؛ روندی که هرچند ارزآور است، اما نگرانیهایی برای تأمین مواد اولیه فولادسازان داخلی ایجاد کرده است.
در مقابل، صادرات مقاطع طویل فولادی همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. صادرات میلگرد—که سال گذشته بیش از ۸۵ درصد سهم این بخش را داشت—با افت ۲۲ درصدی مواجه شده است؛ هشداری برای بازنگری در سیاستهای صادراتی و قیمتگذاری داخلی.
ارزش صادرات انواع ورقهای فولادی تقریباً ۳ برابر شده و به بیش از ۳۲۰ میلیون دلار رسیده؛ موفقیتی که بهویژه از سوی شرکتهای گروه فولاد مبارکه و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری رقم خورده است.