مدیران خودرو
رادیوچاد شماره ۱۱ منتشر شد / از تقدیر مدیرعامل تا رشد ۲۰ درصدی تولید چادرملو

رادیوچاد شماره ۱۱ منتشر شد / از تقدیر مدیرعامل تا رشد ۲۰ درصدی تولید چادرملو
در مراسم روز ملی صنعت و معدن و با حضور استاندار یزد و رئیس خانه صنعت و معدن استان، از فرید دهقانی، مدیرعامل چادرملو، با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، یازدهمین قسمت از برنامه «رادیوچاد» با مرور تازه‌ترین دستاوردهای این شرکت در حوزه تولید، صنعت و ورزش منتشر شد.

در این قسمت از رادیوچاد، به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، از فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، با حضور استاندار یزد و رئیس خانه صنعت و معدن استان، با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.

همچنین گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد چادرملو با تولید بیش از ۹ میلیون تن محصول معدنی و صنعتی، رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده است؛ رشدی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته است.

در بخش دیگری از این برنامه، نگاهی به حضور تیم فوتبال چادرملو در لیگ برتر کشور شد؛ تیمی که با نمایش قابل توجه خود و کسب تساوی برابر استقلال و پرسپولیس، نماینده‌ای شایسته از صنعت و تلاش در میدان ورزش معرفی شده است.

رادیوچاد، به عنوان بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای چادرملو، تلاش دارد تا تازه‌ترین اخبار، پروژه‌ها و موفقیت‌های این شرکت را در قالب برنامه‌های صوتی و تصویری به اطلاع مخاطبان برساند

