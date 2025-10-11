برگزاری نشست هماهنگی مدیران مالی و حسابرسان مستقل شرکتهای گروه فولاد مبارکه
نشست هماهنگی مدیران مالی و حسابرسان مستقل شرکتهای گروه فولاد مبارکه با هدف هماهنگی در تهیه و ارائه صورتهای مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، این جلسه با حضور مدیران مالی و سرمایهگذاری شرکت و گروه فولاد مبارکه، مدیر امور مجامع و راهبری شرکت فولاد مبارکه، حسابرسان مستقل شرکتها و حسابرس مستقل شرکت فولاد مبارکه، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در محل دفتر اصفهان برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مهمی ازجمله نحوه اجرای برنامه زمانبندی تهیه صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتها، الزامات تهیه و ارسال نامه مدیریت، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ضرورت یکپارچگی در تهیه صورتهای مالی، شناسایی فرصتهای بهبود و هماهنگی در ارائه مستندات و پاسخگویی به حسابرسان مستقل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
یکپارچگی در تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکت فولاد مبارکه
مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه، در بخش نخست این نشست ضمن خوشآمدگویی به مدعوین، هدف از برگزاری جلسه را هماندیشی برای تحقق یکپارچگی در تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکت فولاد مبارکه عنوان کرد.
تأکید بر تسریع در ارائه مدارک به حسابرسان
در ادامه، سمیه ماندهعلی، سرپرست سازمان حسابرسی کشور، با تشریح الزامات قانونی و مهلتهای مقرر برای تهیه گزارشهای مالی ششماهه، بر رعایت استانداردهای حسابداری در ثبت رویدادهای مالی، انطباق صورتهای مالی با الگوی نمونه ارائهشده از سوی سازمان حسابرسی ایران و تسریع در ارائه مدارک به حسابرسان تأکید کرد.
لزوم ارسال صورتهای مالی حسابرسیشده مطابق با زمان اعلامشده
در ادامه نشست، هماهنگیهای لازم در خصوص تطبیق حسابهای فیمابین، نحوه تسعیر نرخ ارز در فرآیند تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه، ارسال اطلاعات از شرکتهای زیرمجموعه و چگونگی ارائه یادداشتهای توضیحی مورد بحث و توافق قرار گرفت. همچنین مقرر شد هر شرکت، مطابق با تقویم زمانی اعلامشده، صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به حسابرس مستقل ارسال کند.
گفتنی است؛ در بخش پایانی این نشست، مدیران شرکتهای حسابرسی مستقل کشور و مسئولان مالی شرکتهای گروه فولاد مبارکه به بیان مشکلات، چالشها و پیشنهادهای خود در حوزه گزارشگری مالی پرداختند.