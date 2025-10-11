معرفی پروژه صنعتی فولاد سبز Blastr Green Steel

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، شرکت فولاد سبز بلاستر، تأسیس‌شده در سال ۲۰۲۱ در اسلو نروژ، بخشی از گروه Vanir Green Industries است که بر سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای سبز و سودآور تمرکز دارد. این شرکت با بهره‌گیری از سایت‌های صنعتی قدیمی (brownfield) و زیرساخت‌های موجود، هزینه‌های تولید را به حداقل می‌رساند و در برآوردهای پایین هزینه‌های جهانی قرار می‌گیرد. پروژه بلاستر، واقع در نزدیکی هلسینکی، از دسترسی به انرژی تجدیدپذیر ارزان، لجستیک سنگ‌آهن از طریق دریای بالتیک و نزدیکی به بازارهای اروپایی بهره می‌برد. گروه Primetals Technologies، به‌عنوان شریک فناوری اصلی، نقش حیاتی در تأمین تجهیزات و راه‌حل‌های مهندسی ایفا می‌کند. شرکت فولاد سبز بلاستر با مأموریت کربن‌زدایی از زنجیره ارزش فولاد تأسیس شد. اروپا تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ تا۴۰ میلیون تن و تا ۲۰۵۰ به ۱۰۰ میلیون تن فولاد تخت کم‌کربن نیاز دارد. بلاستر با تمرکز بر تولید مقیاس‌پذیر و کم‌هزینه، این تقاضا را هدف قرار داده است. مدل کسب‌وکار آن بر پایه جایگزینی زغال‌سنگ و کک با هیدروژن تمیز در فرایند تولید استوار است. این شرکت با شرکای استراتژیک مانند Midrex، Ecolab و Aurora همکاری می‌کند.

در سال ۲۰۲۵، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این پروژه رخ داد، مثلاً تفاهم‌نامه‌ای با گروه زیرساخت Aurora برای تأمین برق کم‌کربن امضا شد. همچنین مجوز زیست‌محیطی پروژه دریافت شد و سپس طرح مفصل اجرایی پروژه اینکو در سایت فولادسازی موجود Joddböle تصویب گردید که از زیرساخت‌های موجود برای کاهش هزینه‌ها و تأثیرات زیست‌محیطی استفاده می‌کند. سرمایه‌گذاری جدیدی با Ecolab برای به حداقل رساندن مصرف و تصفیه آب اعلام شد، که هدف آن دست‌یابی به پساب نزدیک به صفر است. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده تعهد بلاستر به پایداری و کارایی است. محصولات پروژه بلاستر شامل کویل‌های نورد گرم، ورق‌های پوشش‌دار و گالوانیزه برای صنایع خودروسازی، ساختمانی و مهندسی است. از نظر مهندسی، پروژه شامل یک کارخانه احیا مستقیم برپایه فناوری MIDREX H₂ با ظرفیت ۲ میلیون تن DRI گرم و HBI (بریکت آهن گرم) است. این کارخانه تا ۱۰۰ درصد با هیدروژن سبز کار می‌کند و از گرم‌کننده الکتریکی به‌جای ریفورمرهای گاز طبیعی استفاده می‌کند. DRI گرم مستقیماً به کوره قوس الکتریکی در ناحیه فولادسازی شارژ می‌شود. ناحیه فولادسازی شامل یک کوره EAF ۳۰۰ تنی با زمان تخلیه کوتاه، عملیات کاملاً خودکار، کوره پاتیلی و واحد RH برای تصفیه فولاد مذاب است. خط ESP برای ریخته‌گری تختال نازک و نورد گرم، که گواهی کربن‌خنثی دارد، مصرف انرژی را بهینه می‌کند و محصولات نهایی تا ضخامت 1 میلی‌متر تولید می‌کند. خطوط اسیدشویی و گالوانیزه گرم مداوم برای محصولات پوشش‌دار تکمیل‌کننده فرایند تولید هستند. سیستم‌های پشتیبانی شامل جمع‌آوری و تصفیه گازهای خروجی، بازیابی حرارت زائد، برق و اتوماسیون کامل با دیجیتال‌سازی مبتنی بر AI است. همکاری استراتژیک بین گروه بلاستر، Midrex و گروه Primetals نقطه عطف مهمی در مسیر پروژه به‌سوی تولید پایدار فولاد و کربن‌زدایی از زنجیره ارزش فولاد است. با ترکیب نقاط قوت صنایع فوق در این پروژه نوآوری‌های مهمی هدایت می‌شوند و می‌توان گفت آینده تولید فولاد شکل می‌گیرد. کارخانه احیا مستقیم که با هیدروژن تا ۱۰۰ درصد سبز (تولیدشده بروش الکترولیز) کار می‌کند، توسط کنسرسیومی از Midrex و Primetals تأمین خواهد شد. این کارخانه DRI داغ و همچنین آهن بریکت شده داغ (HBI) را برای شارژ مستقیم به کارخانه فولادسازی تولید خواهد کرد و بلاستر را قادر می‌سازد تا با ارائه خوراک آهن بسیار کم‌کربن برای مشتریان، سایر زنجیره‌های ارزش را کربن‌زدایی کند. کارخانه ذوب فولاد مبتنی بر کوره قوس الکتریکی که برای شارژ مستقیم DRI داغ و ذوب قراضه بازیافتی با عملکرد کاملاً خودکار و سیستم کنترل پیشرفته طراحی شده است، با فناوری پیشرفته برق و اتوماسیون راه‌حل‌هایی برای مدیریت بهینه تولید ارائه می‌دهد. تجهیزات متالورژی ثانویه پیشرفته نیز بلاستر را قادر می‌سازد تا گریدهای فولادی با کیفیت بالا را برای بخش خودرو و سایر صنایع پیشرو تولید کند.

ترکیب تولید HDRI و HBI صددرصد مبتنی بر هیدروژن، بلاستر را به نیروی اصلی در کربن‌زدایی آهن و فولادسازی اروپا تبدیل خواهد کرد. این همکاری همچنین شامل یک خط ریخته‌گری تختال نازک ESP و یک خط اسیدشویی و گالوانیزه مداوم پیشرفته برای تولید انواع محصولات فولادی نورد گرم از جمله ورق‌های فولادی پوشش‌دار برای کاربردهای مختلف صنعتی است. فناوری ESP ریخته‌گری و نورد را در یک خط مداوم ادغام می‌کند، که مصرف انرژی را ۴۰ درصد کاهش می‌دهد نسبت به روش‌های سنتی. این فناوری اسلب‌های نازک تولید می‌کند و امکان تولید محصولات نهایی نازک‌تر را فراهم می‌آورد. فرایند تولید با دیجیتالی شدن، استفاده بیشتر از فناوری ربات و راهکارهای پیشرفته برای کنترل از راه دور بهینه خواهد شد تا بالاترین سطح ممکن از عملیات خودکار را فراهم کند و ایمنی شغلی را که از اولویت‌های اصلی این پروژه است، افزایش دهد. علاوه بر این، گروه Primetals سیستمی برای تصفیه گازهای خروجی و یک کارخانه برای بازیابی گرمای تلف‌شده برای کارخانه فولاد الکتریکی فراهم می‌کند و از استفاده مجدد کارآمد انرژی اطمینان حاصل می‌کند. البته چالش‌های اصلی پروژه شامل تأمین هیدروژن سبز، هزینه‌های اولیه و ادغام فناوری‌ها است. بلاستر با شراکت مجموعه‌های معتبر و پیشرو جهانی این چالش‌ها را مدیریت می‌کند. عملیات کامل پروژه تا اواخر دهه ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود. پروژه بلاستر، نوآوری مهندسی در فولاد سبز را نشان می‌دهد و با فناوری‌های پیشرفته، پایداری و کارایی را ترکیب می‌کند و آینده‌ای سبز برای صنعت فولاد ترسیم می‌کند؛ به‌طوری‌که این پروژه می‌تواند مدلی برای سایر کشورها باشد.

