مدیر عامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از نیروگاه خورشیدی مطرح کرد:
لزوم تسریع در پیشرفت فازهای بعدی نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی گروه فولاد مبارکه
با حضور مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و عبدالرسول احمدی، مدیرعامل شرکت صناپ (صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد) در نشست مشترکی، روند پیشرفت پروژه احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی گروه فولاد مبارکه، بهعنوان بزرگترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در ابتدای این نشست، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: نیروگاه خورشیدی برای گروه فولاد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است و به رفع ناترازیهای برق در کشور کمک قابلتوجهی خواهد داشت، بنابراین همه توان و ظرفیتهای موجود باید برای تسریع در روند پیشرفت این پروژه مهم ملی به کار گرفته شود.
مدیرعامل شرکت صناپ خبر داد:
بهرهبرداری کامل از نیروگاه خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۵
عبدالرسول احمدی، مدیرعامل شرکت صناپ نیز در ادامه، گزارشی از مراحل اجرایی پروژه ارائه داد و گفت: پیشبینی میشود که این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله بهرهبرداری کامل برسد. تیم مهندسی ما در تلاش است تا از فناوریهای نوین برای افزایش بازدهی نیروگاه استفاده کند و همچنین با همکاری نزدیک با شرکتهای داخلی و خارجی، بهترین راهکارها را برای بهرهوری هرچه بیشتر از این سرمایهگذاری پیدا کنیم.
این نشست همچنین فرصتی بود تا اعضای تیم پروژه نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند؛ برخی از کارشناسان حاضر در جلسه به چالشهای موجود در مسیر اجرای پروژه اشاره کردند و خواستار توجه ویژه به مسائل زیستمحیطی و اجتماعی مرتبط با پروژه شدند.
در پایان این نشست، مقرر شد که جلسات دورهای برای پیگیری پیشرفت پروژه برگزار شود و اطلاعات لازم بهصورت منظم به ذینفعان ارائه شود.