میهمانان این هفته؛ همکاران واحد مددکاری اجتماعی

این هفته «حس خوب» را به همکاران واحد مددکاری اجتماعی شرکت اختصاص دادیم و در گفت‌وگو با سرپرست و جمعی از کارشناسان این واحد، فرایند مددکاری در فولاد مبارکه را مورد واکاوی قرار دادیم. با ما همراه باشید.

حمزه علی‌آبادی، سرپرست مددکاری اجتماعی فولاد مبارکه:

سلامت روانی کارکنان، ریشه پویایی و بهره‌وری سازمان است

واحد مددکاری اجتماعی شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۸ به‌عنوان یکی از بخش‌های زیرمجموعه واحد بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست با هدف ارتقای سلامت روانی - اجتماعی کارکنان و خانواده‌های آنان، آغاز به کار کرد. این واحد با بهره‌گیری از اصول علمی مددکاری و ارزش‌های والای انسانی، می‌کوشد محیطی آرام، پویا و سرشار از همدلی در میان کارکنان این مجموعه بزرگ صنعتی ایجاد کند و درعین‌حال با حفظ کرامت انسانی، به رفع مشکلات خانواده‌های مستمری‌بگیر و بازنشستگان در بحران‌های فردی و خانوادگی بپردازد.

فعالیت‌های مددکاری اجتماعی شامل مشاوره، مداخله در بحران، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری و همچنین ارزیابی، غربالگری و بیماریابی در حوزه سلامت روان است. این واحد با همکاری نزدیک با روابط عمومی، بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی، آموزش و توسعه سرمایه انسانی، امور اداری و سایر بخش‌های سازمان، برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌بخش متعددی را در راستای بهبود سلامت روانی-اجتماعی اجرا کرده است.

ما بر این باوریم که سلامت روانی کارکنان، ریشه پویایی و بهره‌وری سازمان است و پاسداشت این ارزش انسانی، رسالتی همیشگی در مسیر توسعه پایدار فولاد مبارکه و ایجاد حس خوب در میان کارکنان و ذی‌نفعان به شمار می‌آید.

حسن فاضل، کارشناس روان‌شناسی:

ایجاد احساس مثبت، تقویت روحیه همکاری و شکل‌گیری محیطی شاداب و پویا در سازمان

روان‌شناس بالینی در شرکت فولاد مبارکه نقشی بنیادین در ارتقای سلامت روان، بهبود کیفیت زندگی کاری و به بیان دیگر، القای حس خوب در زندگی کارکنان ایفا می‌کند. از مهم‌ترین وظایف ما می‌توان به ارزیابی روانی افراد جدیدالاستخدام برای سنجش میزان آمادگی روانی آن‌ها و بررسی سالانه وضعیت روانی کارکنان دارای مشاغل حساس اشاره کرد. این واحد همچنین با انجام تشخیص اولیه اختلالات روانی و ارجاع به روان‌درمانگر یا روان‌پزشک، از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری می‌کند. روان‌شناس بالینی در تشکیل کمیسیون‌های تخصصی سلامت روان جهت بررسی موارد حاد نیز نقش فعالی دارد. علاوه بر این، با برگزاری جلسات مشاوره و القای انگیزه، به ایجاد احساس مثبت، افزایش همدلی، تقویت روحیه همکاری و شکل‌گیری محیطی شاداب و پویا در سازمان کمک می‌کند.

محمدحسین اعتباری، کارشناس مددکاری اجتماعی:

روشن کردن جرقه‌ای از امید و ارزشمندی در دل انسان‌ها با مهربانی و همدلی

در صنعت فولاد، مددکار اجتماعی وظیفه دارد نیازهای خانواده‌های مستمری‌بگیر، بیماران صعب‌العلاج و آسیب‌دیدگان از حوادث را شناسایی و با بررسی دقیق مسائل معیشتی و رفاهی، جهت برنامه‌ریزی و ارائه خدمات ویژه طبق رویه‌های اجرایی درون‌سازمانی اقدام کند. پیگیری مستمر برای اجرای صحیح این حمایت‌ها، بخش مهم و کلیدی از فعالیت‌های مددکار اجتماعی است. دیدن آرامش در چهره مددجویان، احساسی از رضایت عمیق در مددکار ایجاد می‌کند؛ زیرا هر گام در جهت کاهش آلام و بهبود کیفیت زندگی آنان، نه‌تنها انجام‌وظیفه‌ای حرفه‌ای، بلکه باوری است راسخ به اینکه می‌توان با مهربانی و همدلی، جرقه‌ای از امید و ارزشمندی را در دل انسان‌ها روشن کرد و فردایی روشن‌تر ساخت.

پوریا وحیدی، تکنسین مددکاری اجتماعی:

کمک به بهبود روابط کاری و افزایش بهره‌وری با ارائه راهکارهای حمایتی و آموزشی

مسئولیت یک مددکار، ایجاد و حفظ محیط کاری سالم، پویا و انگیزشی برای کارکنان است. با بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی سازمانی، رفتارها و نیازهای کارکنان تحلیل می‌شود و با ارائه راهکارهای حمایتی و آموزشی، به بهبود روابط کاری و افزایش بهره‌وری کمک می‌کنیم.

در حوزه مددکاری اجتماعی، با توجه به مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی کارکنان، تلاش می‌شود حمایت‌های لازم فراهم آید و فضایی امن برای بیان مشکلات و دریافت کمک ایجاد شود. هدف اصلی مددکار، ارتقای سلامت روان، کاهش استرس و افزایش رضایت شغلی است تا همکاران با انگیزه و انرژی بیشتری به انجام وظایف خود بپردازند و کیفیت زندگی کاری و شخصی‌شان بهبود یابد.

همکاری نزدیک با مدیران و تیم‌های مختلف سازمان، موجب می‌شود راهکارها متناسب با شرایط و نیازهای واقعی پیاده‌سازی شوند و در نهایت، محیط کاری به فضایی بهتر، انسانی‌تر و سازنده‌تر تبدیل گردد.

مهدی نوریان، تکنسین مددکاری اجتماعی:

مددکاران اجتماعی سفیران حس خوب بین کارکنان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان

حس خوب در بُعد روانی‌اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که انسان در کنار آرامش درونی، احساس تعلق و پذیرش در جمع را نیز تجربه کند؛ وقتی که می‌داند دیده می‌شود، شنیده می‌شود و برای دیگران اهمیت دارد.

ما به‌عنوان مددکار مروج این احساس هستیم. این حس، حاصل ارتباط‌های صمیمانه، حمایت متقابل، احترام به تفاوت‌ها و باور به توانمندی‌های فردی و جمعی است. در چنین فضایی فرد نه‌تنها اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا می‌کند، بلکه انگیزه برای رشد، امید به آینده و انرژی برای مشارکت در زندگی اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

سعی می‌کنیم در کنار مثبت‌اندیشی و ایجاد حس خوب برای همکاران در واحد مددکاری اجتماعی نیز به‌واسطه همان امنیت عاطفی و رضایتی که ایجاد کرده‌ایم، بستری برای پیوند انسانی و همدلی پدید آید. جان کلام اینکه مددکاران اجتماعی سفیران حس خوب بین کارکنان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند.

