با استفاده حداکثری از توان داخلی حاصل شد؛
راهاندازی ایستگاههای گاز ۲۰۰ هزار فاز ۴ شهید خرازی و ۸۰ هزار نیروگاه بخار قدیم
معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه از راهاندازی ایستگاههای گاز ۲۰۰ هزار فاز ۴ شهید خرازی و ۸۰ هزار نیروگاه بخار قدیم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور گفت: با توجه به نیاز نیروگاه شهید کاظمی که از ایستگاه گاز ۷۰ هزار شهید خرازی تأمین میشد و همچنین به دلیل ناپایدار بودن وضعیت تأمین گاز، با هدف تأمین پایدار انرژی و پشتیبانی از توسعه زیرساختهای فولاد مبارکه، پروژه احداث دو ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیتهای ۲۰۰ هزار و ۸۰ هزار مترمکعب در ساعت تهیه و اجرا شده که مزیت بسیار مهم آن استفاده حداکثری از توان تولید تجهیزات داخلی بوده است.
وی تصریح کرد: این ایستگاه ۲۰۰ هزار مترمکعبی در محل ایستگاه گاز شهید خرازی احداث شده و وظیفه اصلی آن تأمین گاز موردنیاز نیروگاه جدید شهید کاظمی با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات است. ایستگاه ۸۰ هزار مترمکعبی نیز در مجاورت نیروگاه قدیم برای تغذیه و پایداری گاز مصرفی این نیروگاه راهاندازی شده است.
مدیر توسعه انرژی و سیالات فولاد مبارکه مطرح کرد:
پکیج نوآورانه شامل مجموعهای از تجهیزات مختلف
مهدی خسروی، مدیر توسعه انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز در این زمینه گفت: ایستگاه ۲۰۰ هزار مترمکعبی شامل سه RAN عملیاتی است که هر RAN ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در ساعت دارد. در هر RAN یک واحد (CFU (Complete Filtration Unit تعبیه شده است. این پکیج نوآورانه شامل مجموعهای از تجهیزات مختلف است که بهطور خلاصه وظیفه فیلتراسیون و جداسازی ناخالصیها از گاز طبیعی را بر عهده دارند که بهصورت یکپارچه طراحی و نصب شدهاند و عملاً گاز ورودی را تمیز و خشک میکنند تا از آسیب به تجهیزات حساس نیروگاهی پیشگیری شود. این در حالی است که در ایستگاههای قدیمی هریک از این تجهیزات بهطور جداگانه استفاده میشد.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی سیستم هیتر قرار دارد که در آن، با طراحی جدید، بهجای استفاده از مشعلها و مخازن بزرگ قدیمی، از یک بویلر روم مرکزی برای تولید آب گرم استفاده میشود. این نکته مهم در طراحی جدید مزایای بسیاری از قبیل کاهش ابعاد و هزینهها، بهبود ایمنی و افزایش راندمان کل ایستگاه را در برداشته است.
خسروی همچنین افزود: ایستگاه ۸۰ هزار مترمکعبی نیز با ساختاری مشابه در مقیاس کوچکتر طراحی شده است. مهمترین ویژگی کار در این پروژهها این است که بخش عمدهای از تجهیزات این ایستگاهها توسط سازندگان داخلی طراحی و ساخته شده که نشاندهنده حرکتی ارزشمند در مسیر خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی به خارج است.
به گفته مدیر توسعه انرژی و سیالات فولاد مبارکه، از دستاوردها و مزایای این دو ایستگاه میتوان به استفاده از طراحی نوین در سیستم فیلتراسیون و هیترها، تأمین پایدار گاز موردنیاز نیروگاههای قدیم و جدید فولاد مبارکه، ارتقای ایمنی، کاهش هزینههای نگهداری و بهبود راندمان و بهرهگیری از توان متخصصان داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات اشاره کرد.
وی این دستاورد ارزشمند را نقطه عطفی در مسیر توسعه زیرساختهای انرژی فولاد مبارکه و پشتوانهای مطمئن برای افزایش ظرفیت تولید و پایداری فرایندهای این مجموعه عظیم صنعتی دانست.
خسروی در پایان از زحمات و همکاریهای معاونت بهرهبرداری، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی و مدیریت و کارکنان ناحیه انرژی و سیالات و شرکتهای مهندسی فولاد و آپادانا پترو فرایند بهعنوان پیمانکار مجری طرح قدردانی کرد.