توانمندسازی با مشارکت مردم

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی در این برنامه از یکی از ۷ دامداری روستای مادرگان بخش اژیه، مرکز جامع سلامت اسلام‌آباد، هنرستان پیشرفت، نمایشگاه محصولات روستایی شاتور شهرستان هرند و گلخانه‌ای ایروپونیک و دارالقرآن تودشک شهرستان کوهپایه بازدید و تصریح کرد: گروه فولاد مبارکه با رویکردی نوین، سه محور اصلی برای آینده مسئولیت‌های اجتماعی خود تعیین کرده که مهم‌ترین آن‌ها محرومیت‌زدایی است؛ بنابراین در چند سال گذشته، فعالیت‌هایی در منطقه شرق اصفهان در این زمینه آغاز شده و برنامه‌های جدی برای توسعه این حوزه در دستور کار قرار دارد. هدف اصلی این برنامه‌ها رفع بیکاری و ایجاد محیطی جدید است که از طریق نهادسازی‌ها و نه پرداخت مستقیم پول، محقق شود.

وی گفت: نهادسازی در تحقق اهداف مسئولیت‌های اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است و این رویکرد به بهره‌وری بهتر و اثرات مثبت بر محیط‌زیست منجر می‌شود.

سرمایه‌گذاری نه با هدف انجام کارهای خیریه‌ای، بلکه اقداماتی با مشارکت و همراهی مردم

زرندی با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً کار خیریه‌ای باشد، تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی باید نقش فعال در ایجاد جریان‌های فکری و نهادسازی داشته باشد. کار خیریه‌هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی در کنار مسئولیت اجتماعی قرار دارند، اما نقش اصلی بنگاه‌های اقتصادی باید در ایجاد نهادهای جدید و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی باشد که منافع بلندمدت و توسعه‌ای را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان کرد: پروژه‌های پیشرفت و آبادانی انجام‌شده در روستاهای شرق اصفهان نمونه‌ای از موفقیت فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است که در آن به‌جای کمک‌های مستقیم مالی، نهادسازی و مشارکت مردمی صورت گرفته است. در حوزه محرومیت‌زدایی و توانمندسازی افراد که از طریق پروژه‌هایی مانند آموزش و توسعه محصولات کم‌آب‌بر همچون زعفران انجام می‌شود، می‌توان اقدامات مؤثری به انجام رساند.

اهمیت اعتمادسازی و مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های توسعه روستایی برای فولاد مبارکه

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه اعتمادسازی و مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های توسعه روستایی برای فولاد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است، ادامه داد: در کنار این اقدامات نیز فرهنگ غنی ایرانی و همدلی مردم می‌تواند در توسعه منطقه مؤثر باشد.

عمق فعالیت‌ها بیشتر شود و دایره توسعه گسترش نیابد

او با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت و اثرگذاری فعالیت‌ها تصریح کرد: با توجه به وجود الگوهای توسعه منطقه‌ای و کار در قالب خوشه‌های اقتصادی و منطقه‌ای پیشنهاد می‌کنم که عمق فعالیت‌ها بیشتر شود و دایره توسعه گسترش نیابد.

همکاری‌های مستمر و مؤثر میان مجموعه‌ها برای کسب نتایج مثبت و پایدار

زرندی با تأکید بر اهمیت ضرورت اعتمادسازی و مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های توسعه روستایی اظهار داشت: فولاد مبارکه در برنامه‌های آینده خود اقدامات دیگری ازجمله همکاری‌های بیشتر در حوزه سلامت و محرومیت‌زدایی را به ثمر می‌رساند. هدف نهایی، توسعه منطقه، ارتقای سطح زندگی مردم و ایجاد همکاری‌های مستمر و مؤثر میان مجموعه‌هاست که بتواند در آینده نتایج مثبت و پایدار به همراه داشته باشد.

بخشی از منابع به‌عنوان اهرم در اختیار مردم قرار گیرد تا مشارکت آنان در توسعه اقتصادی منطقه افزایش یابد

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه عنوان کرد: یکی از پروژه‌های نمونه، گلخانه‌ای ایروپونیک در شرق اصفهان است که به دلیل خشکی زاینده‌رود، چنین طرحی برکات زیادی دارد. این پروژه با حمایت فولاد مبارکه شکل گرفته و در حال توسعه است. همچنین، برنامه‌هایی برای توانمندسازی مردم محلی در روستاهای مختلف اجرا و مدل‌های جدیدی برای مشارکت مردم در این فرایند طراحی شده، به‌گونه‌ای که بخشی از منابع به‌عنوان اهرم در اختیار مردم قرار گیرد تا مشارکت آنان در توسعه اقتصادی منطقه افزایش یابد.

حرکت به سمت کشت محصولات کم‌آب

زرندی خاطرنشان کرد: در حوزه اصلاح الگوی کشت، با توجه به بحران کم‌آبی در شرق اصفهان، تلاش می‌شود زمین‌های دچار خشکسالی به سمت کشت محصولات کم‌آب سوق داده شوند. این اقدامات با هدف کاهش بحران آب و توسعه کشاورزی پایدار انجام می‌شود و محرومیت‌زدایی با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

مأموریت «صناپ» برای راه‌اندازی نیروگاه بادی گروه فولاد مبارکه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در حوزه انرژی گفت: احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی فولاد مبارکه در منطقه، نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای ایفا کرده است. این نیروگاه نه‌تنها برای تأمین نیازهای گروه فولاد مبارکه، بلکه برای توسعه صنایع دیگر در مجاورت آن نیز اهمیت دارد. امروز گزارش پیشرفت نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه ارائه شد که انتظار می‌رود تا کمتر از یک ماه و نیم آینده، بخش دیگری از توان این نیروگاه به شبکه برق متصل شود. مأموریت جدیدی به شرکت صناپ سپرده شده تا پروژه نیروگاه بادی سنگان را نیز مدیریت کند و تمامی پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر گروه فولاد مبارکه در کشور از طریق این شرکت پیگیری شوند.

فرماندار شهرستان هرند، در حاشیه بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از پروژه‌های پیشرفت و آبادانی در روستاهای شرق اصفهان:

برکت فعالیت‌های فولاد مبارکه به‌وضوح در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود

مجید ترابی، فرماندار شهرستان هرند نیز در حاشیه بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به آثار مثبت فعالیت‌های فولاد مبارکه در توسعه روستاهای شرق اصفهان، گفت: فعالیت‌های گروه فولاد مبارکه در روستاهای شرق استان اصفهان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و آثار مثبت آن در زمینه‌های مختلف به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

کمک به بهبود زیرساخت‌های آموزشی

وی تأکید کرد: این حمایت‌ها در زمینه‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در این روستاها موجب تحولاتی قابل‌توجهی شده است. این فعالیت‌ها نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های آموزشی کمک کرده، بلکه باعث ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های ساکنان روستاها نیز شده است. ما شاهد هستیم که کودکان و جوانان این مناطق با امکانات بهتری برای تحصیل و رشد مواجه هستند.

ارتباط مستقیم بین توسعه صنعت و بهبود معیشت مردم

ترابی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فولاد مبارکه که به‌صورت مشارکتی با مردم و برای مردم انجام شده، بر زندگی کشاورزان این منطقه تأثیرات مثبتی داشته است. تقویت توانمندی‌های کشاورزان یکی از اولویت‌های این شرکت به‌طوری‌که فولاد مبارکه با ارائه مشاوره‌های فنی و تأمین تجهیزات لازم باعث شده کشاورزان بتوانند بهره‌وری خود را افزایش دهند و در نتیجه، رفاه بیشتری را برای خانواده‌های خود فراهم کنند. این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین توسعه صنعت و بهبود معیشت مردم است.

برکت فعالیت‌های فولاد مبارکه به‌وضوح در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود

به گفته فرماندار شهرستان هرند توسعه صنعت فولاد و مصرف آب در این منطقه نه‌تنها منجر به ایجاد شغل‌های جدید شده، بلکه برکت فعالیت‌های فولاد مبارکه به‌وضوح در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود. فولاد مبارکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستاها ایفا کرده است. امیدوارم با ادامه این همکاری‌ها و توسعه پروژه‌ها، شاهد پیشرفت بیشتری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاهای شرق اصفهان باشیم.

کارآفرین برجسته کشور در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه‌های پیشرفت و آبادانی گروه فولاد مبارکه در روستاهای شرق اصفهان عنوان کرد:

بنیان‌گذاری الگوی «مکتب مشارکت» در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی توسط گروه فولاد مبارکه

علیرضا نبی، کارآفرین برجسته کشور نیز در جریان این بازدید گفت: گروه فولاد مبارکه با تغییر رویکرد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، الگویی نوین برای کشور ارائه داده است. این الگو که به‌عنوان «مکتب مشارکت» شناخته می‌شود، بر پایه نظریه‌ای استوار است که این گروه بزرگ صنعتی آن را بنیان‌گذاری کرده است. در این مکتب، نقش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها به‌عنوان آغازگر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی تأکید شده و درعین‌حال، مردم در فرایند توسعه مشارکت فعال دارند.

به گفته نبی این رویکرد بر پایداری و نگهداری پروژه‌ها تأکید دارد. به‌عنوان مثال، پس از ساخت قنات یا ایجاد اشتغال در روستا، مسئولیت حفظ و ارتقای آن بر عهده مردم است، نه صرفاً دولت یا نهادهای نظارتی. کشورها را مردم می‌سازند و دولت‌ها نقش سیاست‌گذاری و نظارت را دارند. فولاد مبارکه در حال حاضر با تکیه‌بر اعتبار اجتماعی و ظرفیت‌های موجود در استان اصفهان، در حال پیاده‌سازی این مکتب است و این موضوع را در بازدید چندین ساعته امروز خود از پروژه‌های پیشرفت و آبادانی روستاهای شرق اصفهان مشاهده کردم.

با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی و انرژی جوانان کشورمان را بسازیم

وی خاطرنشان کرد: به‌جای انتقاد صرف، باید با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی و انرژی جوانان کشورمان را بسازیم و با عزم و تلاش، ایران را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهیم. کشور ما در زمینه‌های مختلف دارای پتانسیل‌های بالایی ازجمله انرژی خورشیدی است و نمونه بارز استفاده از این ظرفیت نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه است که قرار است ۶۰۰ مگاوات برق تولید کند.

مدیران باید فراتر از میزهای اداری فکر کنند

این کارآفرین برجسته کشور بر این باور است که ما باید بتوانیم با استفاده از منابع طبیعی، ناترازی‌های کشورمان را برطرف کنیم. مدیران باید فراتر از میزهای اداری فکر کنند و در عمل، بزرگ‌تر از خود باشند. از همه جوانان و مهندسان ایرانی که در پروژه‌های علمی و فناوری همچون پیوستن فازهای مختلف نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق فعالیت می‌کنند، تشکر می‌کنم و بر این باورم که ایران با انرژی و استعدادهای داخلی، می‌تواند به قله‌های رشد برسد و از این طریق، آینده‌ای روشن برای مردم شکل گیرد.

اجرای حدود ۵۱ پروژه در روستاهای شرق اصفهان

گفتنی است در چند سال گذشته، با توجه به خشکسالی و کاهش زراعت، حدود ۵۱ پروژه در روستاهای شرق اصفهان اجرا شده که عمدتاً بر توانمندسازی مردم از طریق آموزش‌های نوین تمرکز داشته است. گروه فولاد مبارکه در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خود، این هنرستان را به‌عنوان مدرسه کشاورزی دانش‌بنیان در زمینی به مساحت ۶ هکتار احداث کرده که در مرکز آن ساختمان آموزشی و در اطراف آن پروژه‌های فناورانه نظیر گلخانه ایروپونیک، مزرعه آبیاری هوشمند، باغ عناب اوکراینی و استخر پرورش ماهی در آب شور مستقر شده است.

توسعه و آبادانی منطقه، از طریق عامل توسعه‌ای و شتاب‌دهنده‌های برنامه‌ریزی‌شده

همچنین اجرای طرح‌های اصلاح الگوی کشت کشاورزان در منطقه شرق اصفهان با هدف سازگاری گیاهان با کمبود آب، ازجمله زعفران و گیاهان مقاوم، در حال پیگیری است. در کنار این فعالیت‌ها، پروژه‌های مرتبط با اصلاح و بهبود قنات‌ها برای افزایش بهره‌وری آب نیز برای شرق اصفهان در دستور کار قرار دارد که تمام این اقدامات با هدف توسعه و آبادانی منطقه، از طریق عامل توسعه‌ای و شتاب‌دهنده‌های برنامه‌ریزی‌شده، در حال اجراست.

انتهای پیام/