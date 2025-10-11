در نشست پایش منشور پروژههای استراتژیک معاونت سرمایه انسانی مطرح شد؛
اثربخشی برنامههای معاونت سرمایه انسانی فولاد مبارکه در بهبود محیط کار و تقویت اعتماد کارکنان
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، نشست پایش منشور پروژههای استراتژیک معاونت سرمایه انسانی، با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، حسین مدرسیفر، معاون سرمایه انسانی، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری و جمعی از مدیران این حوزه با هدف تقویت و تحقق برنامهها و اقدامات مرتبط با سرمایه انسانی برگزار و طی آن گزارشی از پیشرفت پروژههای استراتژیک حوزه سرمایه انسانی و شاخصهای کلیدی عملکرد این حوزه در 6 ماه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه شد.
در این جلسه، حسین مدرسیفر، معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه گزارشی از شاخص بهرهوری سرمایه انسانی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه کرد که نشاندهنده روندی صعودی و همسو با اهداف کلان شرکت در راستای «ارتقای بهرهوری منابع» است.
معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه در ادامه افزود: نتایج نظرسنجی سال ۱۴۰۴ حاکی از رشد ۰.۳ درصدی شاخص رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان (به سطح ۶۹ درصد) و افزایش ۱۰ درصدی مشارکت کارکنان در نظرسنجی (بهمیزان ۸۰ درصد) نسبت به دوره مشابه سال گذشته است؛ این آمار نشاندهنده اثربخشی برنامههای معاونت سرمایه انسانی در بهبود محیط کار و تقویت اعتماد کارکنان است.
وی خاطرنشان کرد: این موفقیتها حاصل اجرای ۱۵ پروژه استراتژیک در حوزه سرمایه انسانی است که بهعنوان نقشه راه ما برای تبدیل فولاد مبارکه به بهترین محل کار در کلاس جهانی طراحی شدهاند. از این بین، 10 پروژه مهم شامل تدوین طرح جامع ساختار سازمانی و بهرهوری سرمایه انسانی، بازطراحی و پیادهسازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان، تدوین الگوی مدیریت تجربه کارکنان (EXM)، طراحی بسته ارزش پیشنهادی کارکنان (EVP)، بازنگری فرایند جذب و تأمین نیرو (از داخل و خارج سازمان) نیرو بر اساس شایستگیهای فردی و شغلی، توسعه ارتباطات دوسویه و مؤثر رهبران با کارکنان، برنامه جانشینپروری افق ۱۴۰۵، توسعه رویکرد یادگیری خرد برای رهبران، تدوین و اجرای برنامه توسعه فرهنگ سازمانی و اجرای برنامه جامع آموزش و توسعه خانواده است.
مدرسیفر ادامه داد: برای تثبیت دستاوردها و پیشبرد اهداف، سه اقدام اصلی شامل تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی، افزایش همگرایی و یکپارچگی پروژهها و سنجش و ارزیابی مستمر در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه این نشست، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در موفقیت سازمان گفت: ما در فولاد مبارکه بهخوبی درک کردهایم که نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه ماست و برای دستیابی به اهداف بلندمدت، باید به توسعه و بهبود مستمر این سرمایه توجه ویژهای داشته باشیم. خوشحالم که نتایج نظرسنجیها نشاندهنده رضایت و اشتیاق کارکنان است و این امر نشاندهنده تلاشهای مستمر و جدی ما در این حوزه است.
وی همچنین افزود: اجرای 10 پروژه استراتژیک اولویتدار در حوزه سرمایه انسانی به بهبود محیط کار کمک کرده و اعتماد کارکنان را نیز تقویت کرده است. ما باید همواره به دنبال راهکارهای نوآورانه برای ارتقای کیفیت محیط کار و افزایش مشارکت کارکنان باشیم. این امر به نفع کارکنان است و باعث افزایش بهرهوری و رشد سازمان نیز خواهد شد.
زرندی با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر پروژهها گفت: تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی و افزایش همگرایی بین پروژههای سرمایه انسانی میتواند به ما کمک کند تا از تجربیات یکدیگر بهرهبرداری کنیم و در راستای تحقق اهداف مشترک گام برداریم. ما باید اطمینان حاصل کنیم که تمامی پروژهها بهطور هماهنگ پیش میروند و ارزیابی مستمر آنها میتواند نقاط قوت و ضعف را شناسایی کند.
در پایان، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بیان کرد: ما باید فرهنگ سازمانی خود را به سمتی سوق دهیم که یادگیری و توسعه فردی در آن محوریت داشته باشد. با اجرای برنامههای جامع آموزش و توسعه، میتوانیم بهطور مؤثری نیروی انسانی خود را توانمند کنیم که این اقدامات قطعاً به نفع سازمان و تمامی کارکنان خواهد بود.