دیدار مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با امام‌جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مبارکه

دیدار مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با امام‌جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مبارکه
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، با حجت‌الاسلام حسین رشیدیان امام‌جمعه جدید شهرستان مبارکه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه، در راستای تقویت تعاملات منطقه‌ای، در برنامه‌های جداگانه‌ای با حجت‌الاسلام حسین رشیدیان امام‌جمعه جدید شهرستان مبارکه، سرهنگ حسین معینی، فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج و سرهنگ مصطفی صادق‌زاده فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مبارکه دیدار و گفت‌وگو کرد.

