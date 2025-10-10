قدردانی استاندار یزد از مدیرعامل چادرملو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، استاندار یزد و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در لوح تقدیر خود خطاب به فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو آورده‌اند: در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید، تلاش، خلاقیت، تجربه، توانمندی و همت والای شما همواره روشن‌ترین سرمایه و مطمئن‌ترین تکیه‌گاه برای حرکت پیوسته چرخ‌های تولید کشور بوده است.

در لوح تقدیر که به امضای استاندار و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت رسیده، خطاب به مدیر عامل چادرملو آمده است:بی‌گمان ایستادگی، نوآوری و تعهد شما، نه‌تنها پاسخی شایسته به نیازهای امروز، بلکه چراغ امید و الگویی الهام‌بخش برای فردای صنعت ایران است. از این رو این لوح، نمادی از احترام و قدردانی ماست که به پاس خدمات ارزنده و مجاهدت سازنده‌تان و به‌عنوان واحد نمونه صنعتی تقدیم می‌گردد.

لازم به ذکر است در این مراسم احمد طاقداری اردکانی، مدیر مجتمع صنعتی به نمایندگی از مدیرعامل و کارکنان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، تندیس و لوح تقدیر را از استاندار و رییس خانه صنعت و معدن و تجارت استان دریافت کرد.

انتهای پیام/