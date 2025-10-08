انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهای ارزشمند برای آینده اقتصاد ایران
رقابت صنعتی در جهان امروز تنها بر پایه قیمت تمامشده محصول تعریف نمیشود، بلکه شاخصهای پایداری، کارایی انرژی و میزان کربن نهفته در فرایند تولید به معیارهای اصلی ورود به بازارهای بینالمللی تبدیل شدهاند. اجرای سازوکار تعدیل کربن در مرزهای اتحادیه اروپا نشان میدهد که صادرات محصولاتی نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی در آینده نزدیک بهشدت تحت تأثیر میزان انتشار کربن آنها قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، سعید باستانی، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی چادرملو «تاچکو» گفت:
به این ترتیب، کشورهایی که از وابستگی به سوختهای فسیلی فاصله نگیرند، نهتنها از بازارهای جهانی حذف میشوند، بلکه در تأمین پایدار انرژی داخلی نیز با بحرانهای جدی روبهرو خواهند شد. ایران از نظر شدت تابش خورشید، الگوهای باد و وسعت پهنههای بیابانی، یکی از مستعدترین کشورها برای توسعه انرژیهای خورشیدی و بادی است که این ظرفیت، میتواند به ایجاد زیرساختهای ارزان و پاک برای صنایع بزرگ کشور کمک شایانی کند.
با وجود این مزیت طبیعی، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب انرژی کشور همچنان محدود است. این شکاف نشان میدهد که میان ظرفیت بالقوه و عملکرد بالفعل، فاصلهای جدی وجود دارد که اگر برطرف نشود، امنیت انرژی و رقابتپذیری صنعتی ایران در آینده نزدیک با تهدید روبهرو خواهد شد.
باید توجه داشت که سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، نوعی بیمه اقتصادی برای آینده صنعت است. انرژیهای پاک در بلندمدت ضمن کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری، تابآوری صنایع را در برابر ناترازیهای فصلی انرژی بالا میبرند.
نگاهی علمی به اقتصاد انرژی نشان میدهد که تجدیدپذیرها بهدلیل کاهش هزینههای عملیاتی، جذب سرمایه خارجی و همسویی با سیاستهای جهانی توسعه پایدار، از مزیت رقابتی قابلتوجهی برخوردارند. در واقع، گذار انرژی، انتخابی اختیاری نیست بلکه شرط بقا در زنجیره ارزش جهانی است.
با توجه به موارد فوق، ماموریت تاچکو تنها تأمین برق، گاز و آب صنایع تعریف نشده است. وظیفه ما طراحی آیندهای است که در آن صنایع کشور از امنیت انرژی، پایداری زیستمحیطی و مزیت رقابتی برخوردار باشند. ما باور داریم که امنیت صنایع ایران از مسیر امنیت انرژی میگذرد و این امنیت تنها با سرمایهگذاری هوشمندانه، نوآوری فناورانه و حرکت برنامهمند به سمت انرژیهای پاک محقق میشود.
تاچکو خود را نه صرفاً یک تأمینکننده انرژی، بلکه شریکی راهبردی برای توسعه پایدار صنعت ایران میداند. این شرکت با تکیه بر دانش، فناوری و همکاریهای بینالمللی، نقشآفرینی مؤثر در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و گذار به اقتصاد سبز و کمکربن را وظیفه خود میداند.