درخشش تیم شنای فولاد هرمزگان در پنجمین دوره مسابقات ایمیدرو با کسب چهار مدال رنگارنگ
پنجمین دوره مسابقات شنای آقایان ایمیدرو به میزبانی شهر اصفهان برگزار و تیم فولاد هرمزگان با درخشش در این رقابت، موفق به کسب چهار مدال رنگارنگ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این رقابتها با حضور ۱۷ تیم از شرکتهای صنعتی و معدنی و ۱۷۵ شناگر در پنج رده سنی، از روز چهارشنبه ۹ مهر آغاز و روز جمعه ۱۱ مهرماه به پایان رسید.
در این دوره، تیم شنای آقایان شرکت فولاد هرمزگان با ترکیب ۶ نفر از پرسنل پرتلاش این شرکت حضور یافت و توانست نمایشی قابلقبول و شایسته از خود به جا بگذارد. شناگران فولاد هرمزگان با کسب مجموع چهار مدال، برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشی این مجموعه افزودند.
درخشش «بهزاد صادقی» در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال با کسب مدال طلا در ماده آزاد و نقره در ماده ۴×۲۵ مختلط و همچنین عملکرد درخشان «حمید رستمینژاد» در رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با مدال نقره در ماده قورباغه و برنز در ماده ۱۰۰ متر آزاد، نشان از تعهد، تلاش و انگیزه بالای ورزشکاران فولاد دارد.