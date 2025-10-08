دستاوردهای ماندگار واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان در تولید و کیفیت
رئیس تولید احیا مستقیم شرکت فولاد هرمزگان به تشریح عملکرد این واحد در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت و از رکوردهای کمنظیر تولید و اجرای پروژههای بهبود فرایند خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید هادی حسینی، در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی فولاد هرمزگان بیان کرد: کارکنان متخصص و متعهد واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان، با اتکا به دانش و تلاش جمعی خود، توانستند در نیمه نخست امسال دستاوردهای ارزشمندی در حوزه تولید و بهرهبرداری ثبت کنند. این موفقیتها نهتنها بیانگر ظرفیت بالای این مجموعه، بلکه نشاندهنده حرکت مستمر در مسیر ارتقای بهرهوری و کیفیت است.
• رکوردهای تولید در مدول A و B
وی با اشاره به آمار تولید در نیمه نخست سال اظهار داشت: طی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ میزان تولید واحد احیا مستقیم به ۹۹۸ هزار و ۲۶۰ تن رسید که رکورد جدیدی در تاریخ شرکت محسوب میشود. ضمن اینکه موفق شدیم 78.43 درصد محصول آهن اسفنجی را با متالیزاسیون بیشتر از ۹۲ درصد تولید کنیم که نقش زیادی در افزایش کیفیت محصولات نهایی دارد.
• پروژههای بهبود کیفیت و بهرهوری
حسینی در ادامه درباره پروژههای ارتقای کیفیت و بهرهوری گفت: یکی از اقدامات مهم ما احداث پلنت سولفورزداست. این تجهیز امکان استفاده از گندلههای با درصد گوگرد بالا را فراهم کرده و به کاهش مسمومیتهای موقت کاتالیستها و جلوگیری از کاهش تناژ تولید کمک میکند.
وی اضافه کرد: احداث Cold Flare نیز از دیگر پروژههای اساسی است که با هدف افزایش تولید در فرایند احیا مستقیم اجرا شده است. این تجهیز، ضمن ارتقای کارایی فرایند، زمینه پایداری ظرفیت تولید و تحقق اهداف کیفی را نیز فراهم میکند.
• مدیریت ذخیرهسازی و کنترل کیفیت
رئیس تولید احیا مستقیم شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه ذخیرهسازی آهن اسفنجی توضیح داد: پروژه احداث سیلوی ذخیره آهن اسفنجی با هدف جلوگیری از دپوی محصول در فضای باز و کاهش افت متالیزاسیون تعریف شده است. با اجرای این پروژه، مدیریت بهتر ذخیرهسازی و ارتقای کیفیت آهن اسفنجی ارسالی به فولادسازی محقق خواهد شد.
حسینی در پایان گفت: همچنین پروژه نمونهگیرها در ورودی و خروجی مدولهای احیا تعریف شده است. این اقدام با هدف کنترل دقیق کیفیت مواد ورودی و محصول خروجی صورت میگیرد تا بتوانیم ارزیابی جامعتری از وضعیت گندلهها و آهن اسفنجی داشته باشیم. این پروژه کمک میکند فرایندها بهطور مستمر پایش شوند و کیفیت محصول نهایی ارتقا یابد.