در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و با وجود محدودیت‌های انرژی محقق شد؛

ثبت رکورد بی‌سابقه تولید ذوب در فولاد هرمزگان

شرکت فولاد هرمزگان در نیمه نخست سال جاری موفق به ثبت رکوردی بی‌سابقه در تولید ذوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی سبزواری، رئیس ذوب کوره و LF شرکت، با اعلام این خبر، گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، تولید ذوب به ۷۶۲ هزار و ۱۹۸ تن رسید. همچنین، تعداد ذوب‌های تولیدی در کوره شماره 1 به ۳ هزار و ۱۹۲ ذوب و در کوره شماره 2 به ۳ هزار و ۲۵ ذوب رسید که در مجموع ۶ هزار و ۲۱۷ ذوب تخلیه شده را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این دستاوردها در شرایطی به دست آمد که فولاد هرمزگان با محدودیت‌های شدید انرژی مواجه بود و کوره‌های قوس الکتریکی با ۲ هزار و ۴۹۳ ساعت توقف به دلیل محدودیت مصرف برق روبه‌رو بودند.

