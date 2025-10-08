به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی سبزواری، رئیس ذوب کوره و LF شرکت، با اعلام این خبر، گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، تولید ذوب به ۷۶۲ هزار و ۱۹۸ تن رسید. همچنین، تعداد ذوب‌های تولیدی در کوره شماره 1 به ۳ هزار و ۱۹۲ ذوب و در کوره شماره 2 به ۳ هزار و ۲۵ ذوب رسید که در مجموع ۶ هزار و ۲۱۷ ذوب تخلیه شده را نشان می‌دهد.