مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

نقش‌آفرینی در عرصه بین المللی بدون فناوری و نوآوری محقق نمی‌شود

رویکرد شرکت ملی مس حمایت از ایده‌های فناورانه و گسترش همکاری ها با مجموعه‌های علمی، دانشگاهی و فناوری است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در آیین آغاز به کار «رویداد ملی ایده های نوآورانه و فناورانه زنجیره ارزش مس» و رونمایی از پوستر این رویداد، تأکید کرد: حضور و نقش‌آفرینی ملی مس در عرصه بین‌الملل بدون تکیه بر فناوری و نوآوری امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس پرس؛ سیدمصطفی فیض در این مراسم که روز دوشنبه ۱۴ مهر با حضور مدیران حوزه فناوری و نوآوری، رؤسای دانشگاه‌های اصلی استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی و اصحاب رسانه برگزار شد، هدف از برگزاری این رویداد را نمایش عزم و رویکرد ملی مس در حمایت از ایده‌های فناورانه و گسترش همکاری با مجموعه‌های علمی و فن‌آور کشور دانست.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم بسترهای لازم برای تحقق این اهداف را فراهم کنیم و همکاری‌ها را به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: این رویداد ملی فرصتی ارزشمند برای استفاده از ایده‌های نو در صنعت مس کشور است و ملی مس می‌تواند با ایفای نقش پیشرو، الگویی برای ارتقای تکنولوژی، بهبود فرآیندها و افزایش سودآوری باشد.

گفتنی است، رویداد ملی «ایده‌های نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» بر اساس جدول زمان‌بندی، ضمن اطلاع‌رسانی مناسب از تاریخ ۲۶ مهر تا ۲۶ آبان نسبت به ثبت ایده‌ها از طریق پورتال Portal.nicinno.com اقدام خواهد شد و اقدامات بعدی تا زمان اختتامیه که در آذرماه و همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود، صورت خواهد گرفت.

