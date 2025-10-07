لزوم تسریع در روند پیشرفت نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی گروه فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در ابتدای این نشست، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، گفت: نیروگاه خورشیدی برای گروه فولاد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است و به رفع ناترازی‌های برق در کشور کمک قابل توجهی خواهد داشت، لذا همه توان و ظرفیت‌های موجود باید برای تسریع در روند پیشرفت این پروژه مهم ملی به کار گرفته شود.

عبدالرسول احمدی نیز در ادامه، گزارشی از مراحل اجرایی پروژه ارائه داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله بهره‌برداری کامل برسد. تیم مهندسی ما در تلاش است تا از فناوری‌های نوین برای افزایش بازدهی نیروگاه استفاده کند و همچنین با همکاری نزدیک با شرکت‌های داخلی و خارجی، بهترین راهکارها را برای بهره‌وری هرچه بیشتر از این سرمایه‌گذاری پیدا کنیم.

این نشست همچنین فرصتی بود تا اعضای تیم پروژه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند؛ برخی از کارشناسان حاضر در جلسه به چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه اشاره کردند و خواستار توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی مرتبط با پروژه شدند.

در پایان این نشست، مقرر شد که جلسات دوره‌ای برای پیگیری پیشرفت پروژه برگزار شود و اطلاعات لازم به صورت منظم به ذینفعان ارائه شود. این اقدام نشان‌دهنده عزم گروه فولاد مبارکه برای تحقق اهداف بلندمدت خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار است.

