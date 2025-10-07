به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در ابتدای این بازدید، فرهاد قادریان، مدیرعامل شرکت تأمین آب صفه که مجری طرح انتقال آب دریا به صنایع استان اصفهان است، به تشریح جزئیات، چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه اشاره کرد و از عزم جدی تیم اجرایی برای حل این مسائل خبر داد.

زرندی در این بازدید ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های صورت گرفته، بر اهمیت این پروژه در تحقق اهداف توسعه‌ای فولاد مبارکه تأکید کرد و با اشاره به جزئیات فنی این پروژه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود که این پروژه به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

گفتنی است، در حین بازدید، جمعی از معاونین و مدیران فولاد مبارکه نیز با بررسی نقاط مختلف پروژه و گفت‌وگو با تیم‌های اجرایی، از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفتند و سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز گزارشی از جزئیات فنی این پروژه به مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ارائه داد. با تکمیل این طرح، آب مورد نیاز فولاد مبارکه تأمین و این شرکت نسبت به برداشت از حوضه آبریز زاینده‌رود به طور کامل بی‌نیاز می‌شود.

در پایان این بازدید، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ضمن قدردانی از همه عوامل اجرای و دست‌اندرکاران این پروژه، از تلاش‌های صورت‌گرفته ابراز خرسندی کرد و بر لزوم همکاری همه‌جانبه بین بخش‌های مختلف برای تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: توسعه و پیشرفت ما وابسته به توانمندی‌های تیم‌های اجرایی و مدیریتی است و باید با همدلی و همکاری، موانع را پشت سر بگذاریم

