دیپلماسی فولادی در مسیر شرق

بدون تردید یکی از چالش‌های اصلی صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر محدودیت دسترسی به مواد اولیه و فشار تحریم‌های خارجی بر زنجیره تأمین بوده است. این شرایط باعث شده شرکت‌های فولادی بیش از پیش به توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد مسیرهای مطمئن برای واردات مواد اولیه از کشورهای همسایه توجه کنند.

افغانستان با موقعیت جغرافیایی ویژه، روابط فرهنگی و تاریخی مشترک و ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه مواد معدنی و تجارت یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای گسترش همکاری‌های فولادی به شمار می‌آید.

بازار افغانستان نه تنها مقصدی برای فروش ورق، میلگرد و محصولات صنعتی ایران است بلکه با وجود ذخایر معدنی و موقعیت ترانزیتی می‌تواند بخشی از نیاز شرکت‌های فولادی کشور به سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و سایر مواد اولیه را برآورده کند. استفاده از این ظرفیت‌ها مستلزم روابط تجاری باثبات و بلندمدتی است که منافع مشترک و اعتماد طرفین را تضمین کند.

در این راستا گروه فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور اقدام به برگزاری سلسله‌نشست‌های مشترک با ۱۴ شریک تجاری از افغانستان کرده است. این نشست‌ها طی دو روز در شهر مشهد برگزار شد که نخستین روز آن دوازدهم مهرماه با حضور معاون فروش و بازاریابی، مدیران صادرات، برنامه‌ریزی فروش و حمل، پشتیبانی بازاریابی و فروش و تعدادی از رؤسا و کارشناسان این مجموعه آغاز شد.

رضا حیدری معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در این نشست اهمیت روابط تجاری با افغانستان را یادآور شد و این کشور را یکی از بازارهای هدف اصلی برای صادرات محصولات فولادی خواند.

وی تاکید کرد: رویکرد فولاد مبارکه ایجاد رابطه‌ای پایدار و بلندمدت با مشتریان افغانستانی است تا نیازهای آنان با کیفیت و سرعت مطلوب برآورده شود. در ادامه، نمایندگان شرکت‌های افغانستانی ضمن بیان دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود، به برخی چالش‌های موجود در تعاملات تجاری اشاره کردند.

بخش قابل‌توجهی از مذاکرات به شناسایی فرصت‌های جدید همکاری اختصاص یافت. نمایندگان طرف افغان پیشنهاداتی برای گسترش سطح تعاملات ارائه کردند که بر افزایش حجم مبادلات، رفع موانع حمل‌ونقل و بهبود فرآیندهای پرداخت و قراردادها متمرکز بود. فضای کلی نشست‌ها دوستانه و سازنده توصیف شد و طرفین بر ضرورت تقویت همکاری تأکید کردند.

این گفت‌وگوها نه‌تنها بر توسعه صادرات فولاد ایران اثرگذار خواهد بود بلکه در کاهش ریسک‌های ناشی از کمبود مواد اولیه، ایجاد مسیرهای جایگزین برای واردات و افزایش امنیت زنجیره تأمین نیز نقش مهمی دارد.

بلندمدت بودن این همکاری‌ها فرصت استفاده از منابع معدنی افغانستان، تبادل دانش فنی و توسعه پروژه‌های مشترک را فراهم می‌کند که در نهایت به نفع صنایع دو کشور خواهد بود.

نشست‌های مشترک فولاد مبارکه و شرکای افغانستانی گامی مهم در راستای تبدیل روابط مقطعی به همکاری راهبردی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود نتایج مثبت این ابتکار در کوتاه‌مدت در حوزه صادرات و در بلندمدت در حوزه تأمین پایدار مواد اولیه خود را نشان دهد.

