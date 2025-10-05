خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
گام بلند فولاد کاوه جنوب کیش برای عبور از بحران گاز

با عبور موفق از ناترازی برق، برنامه‌های دکتر حاتمی برای مدیریت ناترازی گاز نیز وارد مرحله اجرا شد. فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع فولادی استان هرمزگان و یکی از قطب‌های اصلی تولید آهن و شمش فولادی کشور، بار دیگر توانمندی خود را در مدیریت بحران‌های انرژی به نمایش گذاشت. این شرکت که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ توانست با حفظ جریان تولید از بحران برق عبور کند، اکنون با همان راهبرد «تولید بدون توقف»، برنامه‌ای جامع برای مقابله با ناترازی گاز در فصل سرد سال تدوین و عملیاتی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد کاوه جنوب کیش، محدودیت‌های شدید در تأمین گاز طی سال ۱۴۰۳ منجر به از دست رفتن ۳۶۰ هزار تن از ظرفیت تولید واحد SKS شد؛ تجربه‌ای که به‌سرعت به طراحی و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و راهبردی منجر شد تا تولید در زمستان پیش‌رو بدون وقفه ادامه یابد.

در همین راستا، فولاد کاوه جنوب کیش با تعامل مؤثر با نهادهای مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله مصوبات شورای اقتصاد در زمینه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، مسیر دریافت سهمیه گاز را هموار کرد. اجرای طرح‌های مکمل در حوزه مدیریت مصرف و استفاده از ابزارهای اجرایی، شرایط لازم برای دریافت سهمیه ویژه معادل ۴۷ میلیون متر مکعب گاز که برای تولید حدود ۱۶۵ هزار تن آهن اسفنجی مورد نیاز است را در زمان اوج مصرف فراهم ساخت.
 
بر همین اساس، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با عقد قرارداد تولید ۱۰۰ هزار دستگاه بخاری هوشمند کم مصرف (گرید A) ، گام مؤثری در کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و آزادسازی منابع انرژی برای صنایع راهبردی مانند فولاد برداشت. بخاری‌های هوشمند تولیدشده در این طرح، جایگزینی مؤثر برای بخاری‌های گازسوز در مناطق پرمصرف خواهند بود و نقش مهمی در کاهش مصرف گاز کشور در فصل سرما ایفا خواهند کرد.
 
نتیجه بخشی از این اقدامات، دریافت سهمیه ویژه گاز برای فصل سرد سال است؛ سهمیه‌ای که امکان استمرار تولید آهن اسفنجی در واحد SKS را فراهم می‌سازد و نقشی حیاتی در حفظ جریان تولید ایفا می‌کند. این دستاورد، حاصل برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی است.
 
مجتمع صنعتی فولاد کاوه جنوب کیش در مواجهه با بحران‌های انرژی، مسیر انفعال را در پیش نگرفت؛ بلکه با نگاهی عمل‌گرایانه و تصمیم‌گیری هدفمند، راه‌حل ساخت. این شرکت با تمرکز بر راهبرد «تولید بدون توقف»، به‌جای توقف در برابر ناترازی گاز و برق، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی را طراحی و پیاده‌سازی کرد تا جریان تولید حفظ شود و تاب‌آوری عملیاتی افزایش یابد.
عبور موفق از بحران برق در تابستان، نتیجه همین رویکرد بود. در شرایطی که بسیاری از صنایع با افت تولید مواجه شدند، فولاد کاوه جنوب کیش توانست در اوج بحران تولید خود را بدون توقف ادامه دهد؛ عملکردی که حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و تعهد به استمرار تولید بود.
اکنون در آستانه فصل سرما، این شرکت با اجرای اقدامات پیشگیرانه، خود را برای مواجهه با بحران گاز آماده کرده است. دریافت سهمیه ویژه برای فصل سرد، نتیجه مستقیم همین اقدامات است؛ سهمیه‌ای که نقش کلیدی در حفظ تولید زمستانی ایفاء خواهد کرد.
این رویکرد فعالانه، جایگاه فولاد کاوه جنوب کیش را در بازار نیز متحول کرده به نحوی که در نیمه نخست سال جاری این شرکت در تمام شاخص‌های بورس کالا از جمله عرضه، تقاضا و ارزش معاملات رتبه نخست را اقتدار در اختیار داشته و به عنوان رهبر بازار داخلی شمش فولادی شناخته می‌شود.
