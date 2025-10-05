خبرگزاری کار ایران
اهدای تندیس افتخار به “فولاد کاوه جنوب کیش” از سوی مدیرعامل بورس تهران

در مراسم رسمی آغاز معاملات بورس اوراق بهادار تهران که روز یکشنبه ۱۳ مهرماه برگزار شد، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به‌عنوان یکی از مجموعه‌های برجسته و اثرگذار در بازار سرمایه کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، در این آیین، مهندس محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، تندیس افتخار بورس را به دکتر جواد حاتمی، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، اهدا کرد. این تقدیر به‌پاس تلاش‌های مستمر این شرکت در مسیر توسعه پایدار، بهبود فرآیندهای مدیریتی، تقویت ساختارهای مالی و نقش‌آفرینی مؤثر در حل چالش‌های انرژی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی صورت گرفت.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با راهبرد «تولید بدون توقف» و تمرکز بر بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی، توانسته در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به جایگاه دومین فولادساز بزرگ و سودآور بازار سرمایه دست یابد. این شرکت با مدیریت هوشمندانه بحران انرژی و حفظ پایداری تولید، جایگاه خود را به‌عنوان رهبر بازار شمش فولادی کشور تثبیت کرده است.

مدیریت SKS ضمن قدردانی از این اقدام بورس تهران، دریافت این تندیس افتخار را حاصل همدلی و تلاش جمعی مدیران، کارکنان و همراهی سهام‌داران دانست و بر تعهد خود نسبت به اصول حرفه‌ای، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در صنعت فولاد کشور تأکید کرد.

