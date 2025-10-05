الگوی موفق توزیع ثروت در اقتصاد ایران؛
از سوددهی فولاد تا واریز سهام عدالت
سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، پیشتر ۳۴ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۳ به حساب سهامداران عدالت واریز شده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روزی است که واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان بار دیگر توجهها را به اهمیت این طرح ملی جلب کرده است. سهام عدالت که از سالهای گذشته با هدف توزیع عادلانه ثروت و مشارکت مردم در مالکیت صنایع بزرگ کشور آغاز شد، امروز به یک ابزار مهم اقتصادی تبدیل شده است که میتواند رفاه میلیونها ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
سود عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت نزدیک به ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که بخش قابل توجهی از آن در اسفندماه ۱۴۰۳ به حساب سهامداران واریز شد. این ارقام نشان میدهد که سهام عدالت فراتر از یک طرح نمادین، به منبع واقعی درآمد برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه تبدیل شده و تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره میلیونها نفر دارد.
در این میان عملکرد شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی اعم از فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد آلیاژی ایران، صنایع ملی مس ایران و ... نقش تعیینکنندهای در این سوددهی دارند. این شرکتها، به دلیل حجم بالای تولید و سودآوری، سهم عمدهای از سبد سهام عدالت را تشکیل میدهند و روند سودآوری آنها مستقیماً بر میزان پرداختی به سهامداران اثرگذار است. رشد و پایداری مالی این صنایع، نه تنها برای اقتصاد کلان اهمیت دارد، بلکه تضمینکننده منافع اقتصادی مستقیم میلیونها سهامدار است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سال ۱۴۰۳ تا مهر ماه ۱۴۰۴ طی چند مرحله ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت پرداخت کرده است. این شرکت که ۲۹.۵ درصد از سهام آن در اختیار سهام عدالت است، از سال ۱۴۰۳ تا مهر ماه ۱۴۰۴ طی چند مرحله ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود به سهامداران عدالت پرداخت کرده که از این میزان، ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تا مردادماه ۱۴۰۴ و مابقی آن در مهر ۱۴۰۴ واریز شده است.
تعهد شرکتها به سهامداران
در سالهای اخیر، بسیاری از شرکتهای بزرگ پایبندی خود به سهامداران را نشان دادهاند. پرداخت منظم سود و شفافیت در اطلاعرسانی اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تقویت کرده و زمینه مشارکت گستردهتر مردم در اقتصاد رسمی کشور را فراهم آورده است. این اقدامات نمونهای روشن از هماهنگی میان توسعه صنعتی و عدالت اجتماعی است و نشان میدهد که منافع اقتصادی به صورت گسترده میان مردم توزیع میشود.
چالش انرژی و اهمیت سرمایهگذاری در نیروگاهها
با وجود این دستاوردها، صنایع بزرگ با چالشهای جدی نیز روبهرو هستند. یکی از مهمترین این چالشها، تأمین انرژی پایدار است. کمبود گاز و محدودیتهای تأمین برق در فصول سرد سال میتواند ظرفیت تولید و سودآوری شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد و به تبع آن، میزان سود سهام عدالت کاهش یابد.
سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی، میتواند این مشکل را کاهش دهد. حتی اگر این سرمایهگذاریها در مقیاس محدود باشند، بخش قابل توجهی از کمبود انرژی را جبران میکنند، ثبات تولید را افزایش میدهند و به پایداری سودآوری شرکتها کمک میکنند.
اثرات اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت
سهام عدالت نقش مهمی در اقتصاد و جامعه دارد. بخشی از سود شرکتهای بزرگ به اقشار کمدرآمد میرسد و قدرت خرید آنها افزایش پیدا میکند. این موضوع موجب تقویت مصرف داخلی و گردش نقدینگی در جامعه میشود.
از سوی دیگر، سهام عدالت باعث میشود که شرکتها به مدیریت بهتر و سرمایهگذاری پایدار ترغیب شوند. توجه سهامداران به عملکرد شرکتها باعث میشود صنایع بزرگ به پایبندی به تعهدات خود متعهد باقی بمانند و سودآوری بلندمدت را تضمین کنند.
این طرح همچنین منبع درآمد جانبی برای اقشار کمدرآمد و بازنشستگان است و دریافت سود منظم، امنیت مالی و رفاه عمومی را افزایش میدهد. پرداخت به موقع سود، اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تقویت میکند و مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای مولد را افزایش میدهد.
سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی همچنین باعث کاهش ریسک کاهش سود سهام عدالت در اثر کمبود انرژی میشود و ثبات تولید و سودآوری شرکتها را تضمین میکند.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که موفقیت سهام عدالت وابسته به عملکرد مستمر شرکتهای بزرگ، حمایت هدفمند دولت و مدیریت بهینه منابع است. هماهنگی میان این سه ضلع، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی میلیونها ایرانی، تثبیت بازار سرمایه و تقویت عدالت اجتماعی منجر شود.
سهام عدالت فراتر از یک طرح توزیعی، پلی میان رشد صنایع کشور و ارتقای رفاه عمومی شده و میتواند الگویی موفق برای سیاستهای اقتصادی آینده باشد. سرمایهگذاری هوشمند شرکتها در حوزههای تولید و انرژی، همراه با پایبندی به تعهدات مالی، نه تنها سود سهام عدالت را افزایش میدهد، بلکه نقش آنها را در توسعه پایدار کشور برجستهتر میکند.