یادداشت مدیر روابط عمومی؛
فولاد مبارکه؛ پیشگام در رعایت استانداردهای جهانی و مسئولیتپذیری زیستمحیطی
نام فولاد مبارکه سالهاست که در صنعت ایران و منطقه، مترادف با نوآوری، پیشرفت، الگوبودن در سطح ملی و تعهد به توسعه پایدار است. این شرکت افزون بر اینکه در عرصه تولید فولاد رکوردهای درخشانی بر جای گذاشته، در حوزههای زیستمحیطی، مدیریت منابع و رعایت استانداردهای جهانی نیز همواره پیشگام بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر فولاد مبارکه، کسب نخستین گواهینامههای بینالمللی مدیریت انتشار گازهای گلخانهای و ردپای کربن محصولات در ایران است؛ افتخاری که در اوایل شهریورماه امسال به دست آمد و بار دیگر جایگاه این شرکت را بهعنوان یک بنگاه جهانتراز تثبیت کرد. این موفقیت نشان میدهد فولاد مبارکه تنها به تولید نمیاندیشد، بلکه در مسیر کاهش اثرات زیستمحیطی و حفاظت از آینده کره زمین نیز نقشآفرین است.
توجه به تغییرات اقلیمی و بحرانهای ناشی از آن به یکی از مهمترین دغدغههای جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اینکه یک شرکت صنعتی ایرانی توانسته در خط مقدم مدیریت انتشار گازهای گلخانهای قرار گیرد و ردپای کربن محصولات خود را بهطور دقیق شناسایی و مدیریت کند، گامی ارزشمند در مسیر توسعه پایدار کشور به شمار میرود. این دستاورد، پیامی روشن دارد: صنایع ایرانی نیز میتوانند همپای شرکتهای بزرگ جهانی حرکت کنند و در رعایت اصول زیستمحیطی الگوساز باشند.
افزون بر این، فولاد مبارکه در هفته گذشته موفق به دریافت گواهینامه بینالمللی CE شد؛ مدرکی که مهر تأییدی بر کیفیت و ایمنی محصولات این شرکت است و امکان گسترش بازارهای جهانی را نیز فراهم میآورد. اخذ این گواهینامه به معنای آن است که محصولات فولاد مبارکه از نظر کیفیت، ایمنی و انطباق با الزامات فنی، همسطح تولیدکنندگان معتبر جهانی ارزیابی میشوند و قابلیت عرضه در بازارهای اروپایی و فراتر از آن را دارند.
این موفقیتها به گواهینامههای اخیر محدود نمیشود. فولاد مبارکه در طول سالهای گذشته توانسته است مجموعهای از استانداردهای بینالمللی ISO در حوزههای کیفیت، ایمنی، محیطزیست و انرژی را کسب کند. همچنین دریافت تندیسهای زرین ملی در حوزه بهرهوری، تعالی سازمانی و مسئولیت اجتماعی، نشاندهنده آن است که این شرکت بهصورت همهجانبه مسیر تعالی و پایبندی به ارزشهای جهانی را دنبال میکند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم فولاد مبارکه، بهعنوان یک بنگاه اقتصادی ایرانی، توانسته در رقابت با شرکتهای بزرگ بینالمللی، خود را بهعنوان الگویی موفق در رعایت استانداردهای جهانی معرفی کند. این امر که اعتبار برند فولاد مبارکه را در سطح بینالمللی افزایش داده است، برای سایر سازمانها و شرکتهای ایرانی نیز انگیزهای ارزشمند برای حرکت در مسیر مشابه فراهم آورده است.
کسب این گواهینامهها و استانداردها حاصل یک روز یا یک سال تلاش نیست؛ بلکه نتیجه سالها برنامهریزی، سرمایهگذاری و تعهد جمعی کارکنان و مدیران فولاد مبارکه است. تعهدی که در آن، تولید فولاد با کیفیت جهانی در کنار رعایت اصول زیستمحیطی، حفظ سلامت کارکنان، ایمنی فرآیندها و مسئولیت اجتماعی معنا پیدا میکند.
در کنار این دستاوردها، فولاد مبارکه برنامههای گستردهای برای کاهش مصرف انرژی، مدیریت بهینه منابع آب، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دست اجرا دارد. همه این اقدامات نشان میدهد این شرکت صرفاً به دنبال افزایش تولید نیست، بلکه به دنبال توسعهای متوازن، پایدار و همراه با احترام به محیطزیست است.
امروز که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت به سمت بهرهوری، کیفیت و همسویی با معیارهای جهانی است، فولاد مبارکه با دستاوردهای اخیر خود نشان داده است که میتوان با اتکاء به توان داخلی، سرمایه انسانی متخصص و نگاه راهبردی، جایگاهی شایسته در سطح بینالمللی به دست آورد.
این دستاوردها صرفاً افتخاری برای فولاد مبارکه نیست، بلکه افتخاری برای صنعت ایران است و نشان میدهد که نام ایران میتواند در عرصه رعایت استانداردهای جهانی و مسئولیتپذیری زیستمحیطی بدرخشد. امروز فولاد مبارکه با گامهای استوار خود، نهتنها آیندهای روشنتر برای صنعت فولاد کشور رقم میزند، بلکه الگویی ارزشمند برای تمامی صنایع ایرانی در مسیر توسعه پایدار و جهانیشدن است.