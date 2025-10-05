رادیوچاد، شماره ۱۰
توسعه بالادستی و موفقیت چادرملو در شش ماه نخست سال+فیلم
تازهترین مرور رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را منتشر کرد. به مناسبت بیستودومین سال حضور چادرملو در بورس، زنگ آغاز معاملات با حضور مدیران شرکت و مسئولان بورس تهران به صدا درآمد و عملکرد شش ماهه نخست سال، با رشد ۷۱.۸ درصدی فروش و عبور درآمد از ۴۲ همت، درخشان گزارش شد
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار رادیوچاد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با انتشار رادیوچاد شماره ۱۰، تازهترین رویدادها و دستاوردهای خود در سال ۱۴۰۴ را مرور کرد.
بیستودومین سال حضور چادرملو در بورس تهران با به صدا درآمدن زنگ آغاز معاملات، همزمان با حضور مدیران شرکت و مسئولان بورس جشن گرفته شد.
فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت، در این زمینه گفت:
«توسعه بالادستی، راهبرد اصلی چادرملو در سال ۱۴۰۴ است.»
طبق گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال، فروش ششماهه نخست سال با رشد ۷۱.۸ درصدی همراه بوده و درآمد چادرملو از مرز ۴۲ همت عبور کرده است.
همچنین، چادرملو با حضور قدرتمند در نمایشگاه بینالمللی ماینکس ۲۰۲۵، ظرفیتها و مسیر توسعه آینده خود را معرفی کرد.
تازهترین خبرها را در رادیوچاد بشنوید؛ صدای پرقدرت یکی از پیشروترین شرکتهای معدنی و صنعتی ایران.