علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان:
خلق ارزش اقتصادی و اثر اجتماعی پایدار فولاد سنگان
حکمرانی دادهمحور و همافزایی نهادی؛ راز موفقیت فولاد سنگان در توسعه منطقهای
فولاد سنگان با تمرکز بر توسعه زیرساختهای منطقهای، حمایت از آموزش، ارتقای خدمات سلامت و پیشبرد پروژههای کلان پایداری، تصویری روشن از ایفای «مسئولیت اجتماعی» ترسیم کرده است. این مسیر با تدوین اسناد راهبردی، همافزایی با نهادهای محلی و اجرای پروژههای اثرگذار در خواف و پیرامون آن دنبال شده است. رسولیان افزود؛ طی سال اخیر، ریل حکمرانی مسئولیت اجتماعی در فولاد سنگان با ترکیبی از «اسناد بالادستی، برنامههای عملیاتی و همافزایی محلی» تثبیت شد؛ تدوین و اجرای جایگاه مسئولیتهای اجتماعی در چند حوزه محوری، همراه با تصویب «سند جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف» با مشارکت دستگاههای اجرایی و جوامع محلی، نقشه راه پروژهها را شفافتر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان گفت این چارچوب، امکان تمرکز بر نیازهای واقعی منطقه نظیر زیرساخت، آموزش، بهداشت و توانمندسازی اقتصادی و همزمان سنجشپذیری خروجیها را فراهم آورده است.
زیرساخت و توسعه منطقهای
مدیرعامل فولاد سنگان در خصوص زیرساخت و توسعه منطقهای اظهار داشت؛ در حوزه زیرساخت، بهسازی راههای ارتباطی و احداث جاده های جدید مستقیما بر ایمنی عبور و مرور و کیفیت اتصال روستاها اثرگذار بود و فولاد سنگان به عنوان یک اولویت مهم به این حوزه ورود کرد. مشارکت در «دو باندهکردن جاده تربتحیدریه–سنگان» و «راهسازی در نواحی مرزی خواف و مرمت راههای دسترسی روستایی» از پروژههایی بود با حمایت فولاد سنگان انجام شده و یا در دست اقدام هستند. کمک به شهرداری خواف برای «احداث پل» و کمک به ارتقای تابآوری شهری و مدیریت هوشمند ترافیک شهری با اجرای پروژه های متعدد از جمله دیگر اقدامات فولاد سنگان بوده است که این اقدامات تکمیلکننده سیاست تقویت پیوند صنعت و جامعه محلی در مقیاس شهرستانی محسوب میشود.
آب، انرژی و پایداری
علی رسولیان خاطر نشان کرد؛ همراستا با رویکرد پایداری، مشارکت در «انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی» بهعنوان پروژهای راهبردی برای امنیت آبی شرق کشور، در دستور کار مسئولیت اجتماعی شرکت قرار گرفت تا فشار بر منابع محدود آبهای زیرزمینی منطقه کاهش یابد. «مسئولیتپذیری سبز» فولاد سنگان و همسویی با استانداردهای نوین پایداری بر اساس دستورالعملهای تدوین شده GRI وcsr از دیگر اقدامات فنی و کارشناسی شده در شرکت است که این رویکرد را جزو افتخارات قابل استناد شرکت به شمار می رود. رسولیان افزود: استمرار این خطمشی، نسبت سود–اثر اجتماعی را در افق میانمدت بهبود میدهد و ریسکهای محیطزیستی را مدیریتپذیرتر میسازد.
آموزش و سرمایه انسانی
مدیرعامل فولاد سنگان با تأکید بر اهمیت امر آموزش در دستیابی به توسعه پایدار گفت: «ساخت 9 باب مدرسه و 148 کلاس درس در مناطق محروم شهرستان» از شاخصترین اقدامات آموزشی شرکت است که ضمن بهبود کیفیت مدارس و فضای آموزشی به افزایش سرانه آموزشی رسمی منجر شد. وی تأکید کرد: در کنار عمرانی آموزشی، «مطالعات پژوهشی و توسعه جامع آبادانی خواف » نیز بهعنوان پشتوانه دانشی برای تدوین و ارزیابی مداخلات اجتماعی دنبال شد و بهموازات این اقدامات، مسیر «توانمندسازی سرمایه انسانی محلی» در قالب آموزش تسهیلگران و ارزیابیهای مشارکتی روستایی نیز در به انجام رسیده است. وی در خصوص توانمندسازی اقتصادی محلی اظهار داشت: مدل مداخله اقتصادی شرکت بر «حمایت از کسبوکارهای خرد» و «توسعه اشتغال محلی» استوار شد؛ از جمله «کمک به صندوق کارآفرینی برای توسعه مشاغل خرد شهرستان» و پشتیبانی از «صندوقهای خرد روستایی» که با هدف افزایش تابآوری درآمدی خانوارها و چرخش سرمایه در روستاها طراحی شده است. مدیرعامل فولاد سنگان از «تهیه نقشه فرصتهای کسبوکار روستایی» و آموزش تسهیلگران بومی برای مدیریت این کسبوکارها سخن گفت که حلقه اتصال سیاستگذاری به اجرا را قویتر میکند. این اقدامات بر بومیسازی زنجیره ارزش و کاهش مهاجرت شغلی تمرکز دارد. فولاد سنگان با اجرای سبدی متوازن از پروژههای زیرساختی، آموزشی، بهداشتی و توانمندسازی اقتصادی، مسیر «مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نیازهای محلی» را پی گرفته و با اخذ نشانهای ملی و پوشش رسانهای معتبر، به تثبیت برند خود در حوزه پایداری کمک کرده است. همزمان مشارکت در پروژههای کلان آبرسانی و تدوین اسناد توسعهای شهرستانی، نشان میدهد راهبرد شرکت فراتر از اقدامات مقطعی بوده و به سمت حکمرانی دادهمحور و همافزایی نهادی حرکت کرده است.
استمرار این مسیر با سنجشپذیری دقیق اثرات و انتشار دورهای گزارش عملکرد، میتواند الگوی صنعت برای پیوند «خلق ارزش اقتصادی» و «اثر اجتماعی پایدار» باشد.